https://ria.ru/20250528/rossija-2019453464.html

Оверчук рассказал, что Россия хочет расширения ЕАЭС

Оверчук рассказал, что Россия хочет расширения ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2025

Оверчук рассказал, что Россия хочет расширения ЕАЭС

Россия хотела бы расширения ЕАЭС прежде всего на те страны, из которых поступает наибольшее число мигрантов, в силу отсутствия ограничения на трудовую миграцию, РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:27:00+03:00

2025-05-28T00:27:00+03:00

2025-05-28T00:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия хотела бы расширения ЕАЭС прежде всего на те страны, из которых поступает наибольшее число мигрантов, в силу отсутствия ограничения на трудовую миграцию, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью "Российской газете". "Демографическая ситуация, спрос на труд и его стоимость складываются таким образом, что для развития экономики и сдерживания инфляции необходимо привлечение трудовых мигрантов", - заявил Оверчук. По его признанию, часть этой проблемы может решаться путем внедрения передовых технологий и роста производительности труда, но это более долгосрочное решение, требующее инвестиций, которые сегодня особенно дороги. "Право ЕАЭС позволяет снять часть напряженности, связанной с перемещением трудовых ресурсов между странами. Оно позволяет работающим за пределами своих стран гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России пользоваться теми же правами, что и граждане страны, на территории которой они работают… Отсутствие различий в отношении к гражданам государств-членов ЕАЭС создаёт лучшие условия для интеграции этих людей в наше общество, отражается на качестве их жизни, делает их уверенными в своих правах, менее зависимыми от диаспор и в значительной степени выбивает почву из-под ног криминала, связанного с трудовой миграцией. Это во многом объясняет, почему мы бы хотели расширения ЕАЭС за счет стран, направляющих к нам наибольшее количество трудовых мигрантов", - пояснил Оверчук. Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске 26-27 июня текущего года, площадкой для проведения форума – Минский международный выставочный центр.

https://ria.ru/20250508/putin-2015789900.html

https://ria.ru/20250508/ekspert-2015888879.html

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, алексей оверчук, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире