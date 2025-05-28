Оверчук рассказал, что Россия хочет расширения ЕАЭС
Оверчук: Россия хочет расширения ЕАЭС за счет стран, откуда прибывают мигранты
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия хотела бы расширения ЕАЭС прежде всего на те страны, из которых поступает наибольшее число мигрантов, в силу отсутствия ограничения на трудовую миграцию, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью "Российской газете".
"Демографическая ситуация, спрос на труд и его стоимость складываются таким образом, что для развития экономики и сдерживания инфляции необходимо привлечение трудовых мигрантов", - заявил Оверчук.
По его признанию, часть этой проблемы может решаться путем внедрения передовых технологий и роста производительности труда, но это более долгосрочное решение, требующее инвестиций, которые сегодня особенно дороги.
"Право ЕАЭС позволяет снять часть напряженности, связанной с перемещением трудовых ресурсов между странами. Оно позволяет работающим за пределами своих стран гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России пользоваться теми же правами, что и граждане страны, на территории которой они работают… Отсутствие различий в отношении к гражданам государств-членов ЕАЭС создаёт лучшие условия для интеграции этих людей в наше общество, отражается на качестве их жизни, делает их уверенными в своих правах, менее зависимыми от диаспор и в значительной степени выбивает почву из-под ног криминала, связанного с трудовой миграцией. Это во многом объясняет, почему мы бы хотели расширения ЕАЭС за счет стран, направляющих к нам наибольшее количество трудовых мигрантов", - пояснил Оверчук.
Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске 26-27 июня текущего года, площадкой для проведения форума – Минский международный выставочный центр.
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