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Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки
Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки - РИА Новости, 28.05.2025
Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки
Приобретение жилья в десятилетнюю рассрочку, которую уже предлагают девелоперы, весьма выгодно, но несет в себе массу рисков, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:15:00+03:00
2025-05-28T03:15:00+03:00
2025-05-28T03:15:00+03:00
общество
алексей кричевский
жилье
россия
ипотека
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Приобретение жилья в десятилетнюю рассрочку, которую уже предлагают девелоперы, весьма выгодно, но несет в себе массу рисков, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".По его словам, прямой платеж застройщику, минуя банки, позволяет покупателю экономить на платежах, а продавцу — наконец сбыть зависшие на балансе квартиры.Простой расчет показывает, что эта схема выгоднее ипотеки под 25-27% годовых. При цене квартиры в 10 миллионов и первом взносе в два миллиона десятилетняя ипотека обойдется в 180-190 тысяч рублей в месяц. Беспроцентная рассрочка на 10 лет, даже если застройщик поднимет цену до 12 миллионов (ему тоже нужно компенсировать убытки и инфляцию) дает платеж по 1 миллиону рублей в год, или по 83 тысячи в месяц.Однако схема подразумевает обход счетов эскроу и в целом "мутный" порядок регистрации сделок, поэтому может обернуться мошенничествами и сотнями обманутых покупателей. Если она станет массовой, Центробанк непременно вмешается. Кроме того, в ней пока слишком много темных пятен, так что стоит серьезно подумать — имеет ли смысл рисковать или лучше дождаться снижения рыночной ипотеки, заключил Кричевский.
https://ria.ru/20250526/pereplanirovka-2019024495.html
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общество, алексей кричевский, жилье, россия, ипотека
Общество, Алексей Кричевский, Жилье, Россия, Ипотека
Раскрыта схема, которую застройщики придумали для обхода дорогой ипотеки
Аналитик Кричевский: 10-летняя рассрочка на покупку жилья выгодна, но есть риски