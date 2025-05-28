https://ria.ru/20250528/pvo--2019487942.html

ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью

ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью - РИА Новости, 28.05.2025

ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью

Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:37:00+03:00

2025-05-28T09:37:00+03:00

2025-05-28T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границе Воронежской области и в одном из районов региона было обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Также губернатор сообщил об отмене атаки БПЛА, опасность была объявлена в 23.52 мск вторника и продлилась более девяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250528/uddary-2019487005.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность