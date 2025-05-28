https://ria.ru/20250528/pvo--2019487942.html
ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью
ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью
Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:37:00+03:00
2025-05-28T09:37:00+03:00
2025-05-28T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границе Воронежской области и в одном из районов региона было обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Также губернатор сообщил об отмене атаки БПЛА, опасность была объявлена в 23.52 мск вторника и продлилась более девяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250528/uddary-2019487005.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью
Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью