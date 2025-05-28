https://ria.ru/20250528/putin-2019669651.html

Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью

Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.05.2025

Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью

Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:27:00+03:00

2025-05-28T22:27:00+03:00

2025-05-28T22:27:00+03:00

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

инвалидность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание. "Конечно, сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, вообще физическая активность людей с ограничениями по здоровью, сегодня особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Но ситуация меняется. А вот отношение наше к этой проблеме меняться не должно… Мы говорили об этом, 11 миллионов у нас людей с ограничениями по здоровью, 11 миллионов наших граждан, и внимание к ним должно быть не связано с какими-то событиями, ведь даже очень важными событиями в жизни и в истории нашего государства, а в целом - мы всегда должны уделять этому особое внимание", - сказал глава государства в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250528/putin-2019669196.html

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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество, инвалидность