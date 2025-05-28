https://ria.ru/20250528/putin-2019669651.html
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью
Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:27:00+03:00
2025-05-28T22:27:00+03:00
2025-05-28T22:27:00+03:00
общество
россия
владимир путин
здоровье - общество
инвалидность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание. "Конечно, сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, вообще физическая активность людей с ограничениями по здоровью, сегодня особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Но ситуация меняется. А вот отношение наше к этой проблеме меняться не должно… Мы говорили об этом, 11 миллионов у нас людей с ограничениями по здоровью, 11 миллионов наших граждан, и внимание к ним должно быть не связано с какими-то событиями, ведь даже очень важными событиями в жизни и в истории нашего государства, а в целом - мы всегда должны уделять этому особое внимание", - сказал глава государства в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250528/putin-2019669196.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, здоровье - общество, инвалидность
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, инвалидность
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам инвалидов в условиях СВО
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание.
"Конечно, сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, вообще физическая активность людей с ограничениями по здоровью, сегодня особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Но ситуация меняется. А вот отношение наше к этой проблеме меняться не должно… Мы говорили об этом, 11 миллионов у нас людей с ограничениями по здоровью, 11 миллионов наших граждан, и внимание к ним должно быть не связано с какими-то событиями, ведь даже очень важными событиями в жизни и в истории нашего государства, а в целом - мы всегда должны уделять этому особое внимание", - сказал глава государства в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.