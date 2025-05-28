Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/putin-2019669651.html
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью
Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:27:00+03:00
2025-05-28T22:27:00+03:00
общество
россия
владимир путин
здоровье - общество
инвалидность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание. "Конечно, сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, вообще физическая активность людей с ограничениями по здоровью, сегодня особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Но ситуация меняется. А вот отношение наше к этой проблеме меняться не должно… Мы говорили об этом, 11 миллионов у нас людей с ограничениями по здоровью, 11 миллионов наших граждан, и внимание к ним должно быть не связано с какими-то событиями, ведь даже очень важными событиями в жизни и в истории нашего государства, а в целом - мы всегда должны уделять этому особое внимание", - сказал глава государства в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250528/putin-2019669196.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, здоровье - общество, инвалидность
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, инвалидность
Путин призвал власти не менять отношение к проблемам людей с инвалидностью

Путин призвал власти не менять отношение к проблемам инвалидов в условиях СВО

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношение властей к проблемам людей с ограничениями по здоровью меняться не должно, к ним нужно особое внимание.
"Конечно, сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, вообще физическая активность людей с ограничениями по здоровью, сегодня особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции. Но ситуация меняется. А вот отношение наше к этой проблеме меняться не должно… Мы говорили об этом, 11 миллионов у нас людей с ограничениями по здоровью, 11 миллионов наших граждан, и внимание к ним должно быть не связано с какими-то событиями, ведь даже очень важными событиями в жизни и в истории нашего государства, а в целом - мы всегда должны уделять этому особое внимание", - сказал глава государства в ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета при президенте РФ по спорту - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин расширит полномочия фонда "Защитники Отечества"
Вчера, 22:23
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЗдоровье - Обществоинвалидность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала