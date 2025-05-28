https://ria.ru/20250528/putin-2019669196.html

Путин расширит полномочия фонда "Защитники Отечества"

Путин расширит полномочия фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 28.05.2025

Путин расширит полномочия фонда "Защитники Отечества"

Президент РФ Владимир Путин пообещал расширить полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы он смог помогать заниматься спортом действующим военнослужащим,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:23:00+03:00

2025-05-28T22:23:00+03:00

2025-05-28T22:23:00+03:00

россия

владимир путин

анна цивилева

вооруженные силы рф

инвалидность

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал расширить полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы он смог помогать заниматься спортом действующим военнослужащим, получившим инвалидность. На заседании совета по развитию физической культуры и спорта статс-секретарь - замглавы Минобороны РФ и руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева предложила дать организации возможность помогать заниматься спортом действующим военнослужащим, получившим инвалидность. "Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко - вице-премьер - ред.) подсказывает, что нужно просто внести изменения в соответствующий указ президента, на основе которого и создан фонд "Защитники Отечества". И лучше расширить полномочия фонда, чем плодить еще какие-то дополнительные организации, у вас есть опыт, есть люди", - сказал Путин, отметив, что поправки в указ будут внесены.

https://ria.ru/20250528/putin-2019666305.html

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россия, владимир путин, анна цивилева, вооруженные силы рф, инвалидность, здоровье - общество