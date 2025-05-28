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Путин призвал не ослаблять внимание к бойцам СВО, получившим инвалидность - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 28.05.2025 (обновлено: 22:11 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019666305.html
Путин призвал не ослаблять внимание к бойцам СВО, получившим инвалидность
Путин призвал не ослаблять внимание к бойцам СВО, получившим инвалидность - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал не ослаблять внимание к бойцам СВО, получившим инвалидность
Участники СВО, получившие инвалидность, и в будущем будут нуждаться в поддержке в сфере развития специализированного спорта, внимание к этой теме нельзя... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:52:00+03:00
2025-05-28T22:11:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
инвалидность
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Участники СВО, получившие инвалидность, и в будущем будут нуждаться в поддержке в сфере развития специализированного спорта, внимание к этой теме нельзя ослаблять, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции."В целом, мы всегда должны уделять этому особое внимание. В том числе и к нашим ребятам, которые получают тяжелые ранения, о которых я сказал, и нуждаются в этой поддержке с точки зрения развития специализированного спорта, специализированной физической культуры, так они и в будущем будут нуждаться", - сказал Путин.Президент отметил, что обсуждение темы на заседании совета не должно быть посвящено "решению только сиюминутной задачи"."Это работа на перспективу, в том числе и с людьми, о которых я сказал", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20250528/putin-2019663619.html
https://ria.ru/20250528/putin-2019662390.html
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владимир путин, россия, инвалидность, здоровье - общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, инвалидность, Здоровье - Общество

Путин призвал не ослаблять внимание к бойцам СВО, получившим инвалидность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Участники СВО, получившие инвалидность, и в будущем будут нуждаться в поддержке в сфере развития специализированного спорта, внимание к этой теме нельзя ослаблять, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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"В целом, мы всегда должны уделять этому особое внимание. В том числе и к нашим ребятам, которые получают тяжелые ранения, о которых я сказал, и нуждаются в этой поддержке с точки зрения развития специализированного спорта, специализированной физической культуры, так они и в будущем будут нуждаться", - сказал Путин.
Президент отметил, что обсуждение темы на заседании совета не должно быть посвящено "решению только сиюминутной задачи".
"Это работа на перспективу, в том числе и с людьми, о которых я сказал", - заключил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияинвалидностьЗдоровье - Общество
 
 
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