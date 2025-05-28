https://ria.ru/20250528/putin-2019663910.html

Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе

Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе - РИА Новости, 28.05.2025

Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе

Россия активно развивает системы реабилитации и абилитации, они должны развиваться в комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:26:00+03:00

2025-05-28T21:26:00+03:00

2025-05-28T21:40:00+03:00

общество

владимир путин

россия

инвалидность

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия активно развивает системы реабилитации и абилитации, они должны развиваться в комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Активно развиваем и систему реабилитации, восстановления здоровья, и абилитации, то есть обучения, получения новых профессиональных навыков и компетенций", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта. Президент подчеркнул, что в соответствии с новыми положениями закона, системы реабилитации и абилитации должны развиваться комплексно, дополнять возможности друг друга, сочетать медицинские технологии, психолого-педагогическую поддержку и помощь в социальной адаптации. "В том, чтобы люди нашли себя и в профессии, и в творчестве, и, конечно же, в спорте, о проблемах развития которого мы и должны сегодня поговорить", - добавил он.

https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664999.html

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общество, владимир путин, россия, инвалидность, здоровье - общество