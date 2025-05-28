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Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе - РИА Новости, 28.05.2025
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21:26 28.05.2025 (обновлено: 21:40 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019663910.html
Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе
Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе
Россия активно развивает системы реабилитации и абилитации, они должны развиваться в комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T21:26:00+03:00
2025-05-28T21:40:00+03:00
общество
владимир путин
россия
инвалидность
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия активно развивает системы реабилитации и абилитации, они должны развиваться в комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Активно развиваем и систему реабилитации, восстановления здоровья, и абилитации, то есть обучения, получения новых профессиональных навыков и компетенций", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта. Президент подчеркнул, что в соответствии с новыми положениями закона, системы реабилитации и абилитации должны развиваться комплексно, дополнять возможности друг друга, сочетать медицинские технологии, психолого-педагогическую поддержку и помощь в социальной адаптации. "В том, чтобы люди нашли себя и в профессии, и в творчестве, и, конечно же, в спорте, о проблемах развития которого мы и должны сегодня поговорить", - добавил он.
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общество, владимир путин, россия, инвалидность, здоровье - общество
Общество, Владимир Путин, Россия, инвалидность, Здоровье - Общество
Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе

Путин заявил, что системы реабилитации и абилитации нужно развивать в комплексе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия активно развивает системы реабилитации и абилитации, они должны развиваться в комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активно развиваем и систему реабилитации, восстановления здоровья, и абилитации, то есть обучения, получения новых профессиональных навыков и компетенций", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент подчеркнул, что в соответствии с новыми положениями закона, системы реабилитации и абилитации должны развиваться комплексно, дополнять возможности друг друга, сочетать медицинские технологии, психолого-педагогическую поддержку и помощь в социальной адаптации.
"В том, чтобы люди нашли себя и в профессии, и в творчестве, и, конечно же, в спорте, о проблемах развития которого мы и должны сегодня поговорить", - добавил он.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 21:34
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияинвалидностьЗдоровье - Общество
 
 
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