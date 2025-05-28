https://ria.ru/20250528/putin-2019662655.html

Путин поддержал идею создания пунктов проката спортинвентаря для инвалидов

Путин поддержал идею создания пунктов проката спортинвентаря для инвалидов - РИА Новости, 28.05.2025

Путин поддержал идею создания пунктов проката спортинвентаря для инвалидов

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания пунктов проката спортинвентаря для людей с инвалидностью, пообещал её реализовать. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:12:00+03:00

2025-05-28T21:12:00+03:00

2025-05-28T21:12:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания пунктов проката спортинвентаря для людей с инвалидностью, пообещал её реализовать. В ходе совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции к главе государства обратилась член Паралимпийской сборной России, старший тренер сборной Санкт-Петербурга по бадминтону спортлиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лилия Прокофьева с идеей создания пунктов проката спортинвентаря для людей с инвалидностью. Она отметила, что спортсменам-инвалидам необходимо особое спортивное оборудование, а так как на данный момент закупки осуществляются "под параметры определенного спортсмена", то не у всех есть возможность попробовать свои силы в том или ином виде спорта и понять, подходит человеку эта дисциплина или нет. "Конечно, даже не возможно, а нужно. У нас в целом что-то подобное создаётся во многих регионах. Но если так и называть - "пункты проката", конечно, коллективного пользования тем более, то это сделает спорт адаптивным и более доступным. И для государства будет необременительно, имея в виду, что можно будет передавать часть оборудования по мере того, как люди приходят и уходят в спортивный зал. Конечно, я попрошу правительство продумать это, посмотреть. Я уже вначале говорил, что многое сделано, но многого ещё не хватает. Вот это одно из направлений, точно совершенно надо будет это сделать. Обязательно реализуем. Хорошая идея", - сказал Путин в ходе заседания.

https://rsport.ria.ru/20250528/sport-2019662175.html

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олимпийские игры, россия, санкт-петербург, владимир путин, общество