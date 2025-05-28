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Путин призвал развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.05.2025
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20:42 28.05.2025 (обновлено: 21:17 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019660080.html
Путин призвал развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью
Путин призвал развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью
Российским властям необходимо развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью, до 2030 года на предоставление такой услуги заложено 150 миллиардов... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:42:00+03:00
2025-05-28T21:17:00+03:00
общество
владимир путин
инвалидность
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российским властям необходимо развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью, до 2030 года на предоставление такой услуги заложено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас, в принципе, запланировано на ближайшие годы на выделение социального транспорта, создание соответствующих условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются, где-то, по-моему, 150 миллиардов рублей до 2030 года", - сказал Путин.Президент РФ сообщил, что рассчитывает, что программа будет осуществляться."Конечно, нужно в целом развивать социальный транспорт. Это тоже отдельное направление, надеюсь, что коллеги в регионах нас тоже услышат сегодня", - отметил Путин и поручил проработать вопрос по линии Госсовета.
https://ria.ru/20250528/putin-2019662390.html
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общество, владимир путин, инвалидность, здоровье - общество, россия
Общество, Владимир Путин, инвалидность, Здоровье - Общество, Россия
Путин призвал развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью

Путин: на развитие соцтранспорта для инвалидов заложили 150 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российским властям необходимо развивать социальный транспорт для людей с инвалидностью, до 2030 года на предоставление такой услуги заложено 150 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас, в принципе, запланировано на ближайшие годы на выделение социального транспорта, создание соответствующих условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются, где-то, по-моему, 150 миллиардов рублей до 2030 года", - сказал Путин.
Президент РФ сообщил, что рассчитывает, что программа будет осуществляться.
"Конечно, нужно в целом развивать социальный транспорт. Это тоже отдельное направление, надеюсь, что коллеги в регионах нас тоже услышат сегодня", - отметил Путин и поручил проработать вопрос по линии Госсовета.
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