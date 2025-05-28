https://ria.ru/20250528/putin-2019657044.html

Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин

Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025

Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин

Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле органов власти, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:20:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

инвалидность

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле органов власти, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Комплекс проблем людей с инвалидностью находится на постоянном контроле органов власти всех уровней, и за последние годы многое сделано для того, чтобы жизнь этих людей, наших граждан, обрела новое качество, чтобы они и их семьи, их близкие не оставались со своими трудностями один на один", - сказал Путин в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта.

https://ria.ru/20250528/putin-2019655901.html

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общество, россия, владимир путин, инвалидность, здоровье - общество