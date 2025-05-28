https://ria.ru/20250528/putin-2019657044.html
Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин
Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин
Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле органов власти, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:20:00+03:00
2025-05-28T20:20:00+03:00
2025-05-28T20:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
инвалидность
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле органов власти, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Комплекс проблем людей с инвалидностью находится на постоянном контроле органов власти всех уровней, и за последние годы многое сделано для того, чтобы жизнь этих людей, наших граждан, обрела новое качество, чтобы они и их семьи, их близкие не оставались со своими трудностями один на один", - сказал Путин в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта.
https://ria.ru/20250528/putin-2019655901.html
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общество, россия, владимир путин, инвалидность, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, инвалидность, Здоровье - Общество
Власти контролируют проблемы людей с инвалидностью, заявил Путин
Путин: проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле властей