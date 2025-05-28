https://ria.ru/20250528/putin-2019656834.html
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов
Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:18:00+03:00
2025-05-28T20:18:00+03:00
2025-05-28T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.
https://ria.ru/20250528/putin-2019655901.html
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владимир путин, россия, общество, технологии, здоровье - общество, инвалидность
Владимир Путин, Россия, Общество, Технологии, Здоровье - Общество, инвалидность
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов
Путин призвал поддерживать производителей протезно-ортопедических изделий в РФ