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Путин призвал поддерживать российских производителей протезов - РИА Новости, 28.05.2025
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20:18 28.05.2025 (обновлено: 20:21 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019656834.html
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов
Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:18:00+03:00
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владимир путин
россия
общество
технологии
здоровье - общество
инвалидность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.
https://ria.ru/20250528/putin-2019655901.html
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владимир путин, россия, общество, технологии, здоровье - общество, инвалидность
Владимир Путин, Россия, Общество, Технологии, Здоровье - Общество, инвалидность
Путин призвал поддерживать российских производителей протезов

Путин призвал поддерживать производителей протезно-ортопедических изделий в РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.
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