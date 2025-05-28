https://ria.ru/20250528/putin-2019656834.html

Путин призвал поддерживать российских производителей протезов

Путин призвал поддерживать российских производителей протезов - РИА Новости, 28.05.2025

Путин призвал поддерживать российских производителей протезов

Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:18:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

технологии

здоровье - общество

инвалидность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужно активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо активизировать работу по поддержке российских производителей протезно-ортопедических изделий", - сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.

https://ria.ru/20250528/putin-2019655901.html

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владимир путин, россия, общество, технологии, здоровье - общество, инвалидность