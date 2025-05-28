https://ria.ru/20250528/putin-2019655901.html

Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов

Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов - РИА Новости, 28.05.2025

Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ оперативно разработать план по реализации положений о реабилитации инвалидов, учесть возможности для... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:11:00+03:00

2025-05-28T20:11:00+03:00

2025-05-28T20:16:00+03:00

владимир путин

общество

россия

инвалидность

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ оперативно разработать план по реализации положений о реабилитации инвалидов, учесть возможности для занятий спортом."Я прошу правительство максимально оперативно разработать и утвердить план мероприятий по реализации на всех уровнях власти законодательства о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И сделать это обязательно с учётом возможностей адаптивного спорта", - сказал глава государства в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.

https://realty.ria.ru/20250526/gd-2019114739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия, инвалидность, здоровье - общество