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Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов
Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов - РИА Новости, 28.05.2025
Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ оперативно разработать план по реализации положений о реабилитации инвалидов, учесть возможности для... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:11:00+03:00
2025-05-28T20:11:00+03:00
2025-05-28T20:16:00+03:00
владимир путин
общество
россия
инвалидность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ оперативно разработать план по реализации положений о реабилитации инвалидов, учесть возможности для занятий спортом."Я прошу правительство максимально оперативно разработать и утвердить план мероприятий по реализации на всех уровнях власти законодательства о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И сделать это обязательно с учётом возможностей адаптивного спорта", - сказал глава государства в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.
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владимир путин, общество, россия, инвалидность, здоровье - общество
Владимир Путин, Общество, Россия, инвалидность, Здоровье - Общество
Путин попросил составить план внедрения положений о реабилитации инвалидов
Правительство подготовит план реализации положений о реабилитации инвалидов