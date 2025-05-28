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Путин провел телефонный разговор с Токаевым - РИА Новости, 28.05.2025
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18:23 28.05.2025 (обновлено: 19:29 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019625496.html
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Путин провел телефонный разговор с Токаевым - РИА Новости, 28.05.2025
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:23:00+03:00
2025-05-28T19:29:00+03:00
владимир путин
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях&quot;, — говорится в заявлении.Как уточнили в пресс-службе президента Казахстана, главы государств отметили позитивную динамику в отношениях между странами.Они договорились продолжать двусторонние контакты на различных уровнях.
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владимир путин, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, в мире
Владимир Путин, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", — говорится в заявлении.

Как уточнили в пресс-службе президента Казахстана, главы государств отметили позитивную динамику в отношениях между странами.
Они договорились продолжать двусторонние контакты на различных уровнях.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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