https://ria.ru/20250528/putin-2019607494.html
Путин и лидер Йемена продолжили переговоры в расширенном составе
Путин и лидер Йемена продолжили переговоры в расширенном составе - РИА Новости, 28.05.2025
Путин и лидер Йемена продолжили переговоры в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими продолжили переговоры в Кремле в расширенном составе с... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:24:00+03:00
2025-05-28T17:24:00+03:00
2025-05-28T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими продолжили переговоры в Кремле в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. На переговорах от российской стороны присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.Ранее в Кремле состоялись переговоры двух лидеров в узком составе. Российский президент пригласил аль-Алими посетить Россию в октябре, принять участие в саммите "Россия - Арабский мир".
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россия, владимир путин, йемен, сергей лавров, юрий ушаков
Россия, Владимир Путин, Йемен, Сергей Лавров, Юрий Ушаков
Путин и лидер Йемена продолжили переговоры в расширенном составе
Путин и аль-Алими возобновили переговоры в Кремле в расширенном составе