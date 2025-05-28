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Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 28.05.2025
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств
Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:53:00+03:00
2025-05-28T15:53:00+03:00
2025-05-28T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду в Кремле проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими. "Подавляющее большинство наших друзей в арабском мире дали согласие. Мы работаем и с Лигой арабских государств. Работа идет и по подготовке этого саммита стабильно, и мы надеемся, что это пойдет на пользу развитию отношений с нашими друзьями в арабском мире", - отметил Путин, говоря о саммите "Россия-Арабский мир". Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва в середине октября нынешнего года примет первый российско-арабский саммит.
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в мире, россия, йемен, владимир путин, лига арабских государств
В мире, Россия, Йемен, Владимир Путин, Лига арабских государств
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств
Путин: большинство друзей РФ в арабском мире согласились быть на саммите ЛАГ