https://ria.ru/20250528/putin-2019576888.html

Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств

Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 28.05.2025

Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств

Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:53:00+03:00

2025-05-28T15:53:00+03:00

2025-05-28T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду в Кремле проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими. "Подавляющее большинство наших друзей в арабском мире дали согласие. Мы работаем и с Лигой арабских государств. Работа идет и по подготовке этого саммита стабильно, и мы надеемся, что это пойдет на пользу развитию отношений с нашими друзьями в арабском мире", - отметил Путин, говоря о саммите "Россия-Арабский мир". Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва в середине октября нынешнего года примет первый российско-арабский саммит.

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в мире, россия, йемен, владимир путин, лига арабских государств