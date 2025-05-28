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Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 28.05.2025
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15:53 28.05.2025 (обновлено: 16:59 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019576888.html
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств - РИА Новости, 28.05.2025
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств
Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:53:00+03:00
2025-05-28T16:59:00+03:00
в мире
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владимир путин
лига арабских государств
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду в Кремле проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими. "Подавляющее большинство наших друзей в арабском мире дали согласие. Мы работаем и с Лигой арабских государств. Работа идет и по подготовке этого саммита стабильно, и мы надеемся, что это пойдет на пользу развитию отношений с нашими друзьями в арабском мире", - отметил Путин, говоря о саммите "Россия-Арабский мир". Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва в середине октября нынешнего года примет первый российско-арабский саммит.
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в мире, россия, йемен, владимир путин, лига арабских государств
В мире, Россия, Йемен, Владимир Путин, Лига арабских государств
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств

Путин: большинство друзей РФ в арабском мире согласились быть на саммите ЛАГ

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими. 28 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите "Россия-Арабский мир" в РФ в октябре, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду в Кремле проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими.
"Подавляющее большинство наших друзей в арабском мире дали согласие. Мы работаем и с Лигой арабских государств. Работа идет и по подготовке этого саммита стабильно, и мы надеемся, что это пойдет на пользу развитию отношений с нашими друзьями в арабском мире", - отметил Путин, говоря о саммите "Россия-Арабский мир".
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва в середине октября нынешнего года примет первый российско-арабский саммит.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ
22 апреля, 16:46
 
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