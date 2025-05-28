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В Госдуму внесли проект об усилении роли русского языка
В Госдуму внесли проект об усилении роли русского языка - РИА Новости, 28.05.2025
В Госдуму внесли проект об усилении роли русского языка
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, который направлен на усиление роли русского языка и поддержку его... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:29:00+03:00
2025-05-28T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, который направлен на усиление роли русского языка и поддержку его преподавания, в частности, предлагается повысить требования к владению русским языком для госслужащих, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается уточнить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в части совершенствования образовательной системы в области русского языка", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Цель проекта - укрепить позиции русского языка, улучшить преподавание и повысить грамотность, как в России, так и за рубежом. Отмечается, что необходимость изменений основана на результатах исследований Минобрнауки, которые выявили, что преподавателям русского языка и педагогам, работающим на русском языке, требуется современная подготовка и повышение квалификации. Законопроектом предлагается расширить полномочия властей в области развития образования на русском языке, в том числе за границей. Также предусмотрена поддержка российских учителей и зарубежных образовательных организаций, где используется русский язык. Кроме того, предлагается повысить требования к владению русским языком для госслужащих и работников государственных и муниципальных учреждений, а также работников организаций в подведомственных сферах. Законопроектом предусматривается поддержка мероприятий, приуроченных к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня русского языка, Дня словарей и энциклопедий, международного дня грамотности и Дня народного единства. Принятие законопроекта, по мнению авторов, поможет реализовать языковую политику, улучшить преподавание, укрепить статус русского языка и расширить его применение в разных сферах и странах.
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В Госдуму внесли проект об усилении роли русского языка
В ГД внесли проект об усилении роли русского языка и поддержке его преподавания
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, который направлен на усиление роли русского языка и поддержку его преподавания, в частности, предлагается повысить требования к владению русским языком для госслужащих, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается уточнить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в части совершенствования образовательной системы в области русского языка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Цель проекта - укрепить позиции русского языка, улучшить преподавание и повысить грамотность, как в России
, так и за рубежом. Отмечается, что необходимость изменений основана на результатах исследований Минобрнауки, которые выявили, что преподавателям русского языка и педагогам, работающим на русском языке, требуется современная подготовка и повышение квалификации.
Законопроектом предлагается расширить полномочия властей в области развития образования на русском языке, в том числе за границей. Также предусмотрена поддержка российских учителей и зарубежных образовательных организаций, где используется русский язык.
Кроме того, предлагается повысить требования к владению русским языком для госслужащих и работников государственных и муниципальных учреждений, а также работников организаций в подведомственных сферах.
Законопроектом предусматривается поддержка мероприятий, приуроченных к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня русского языка, Дня словарей и энциклопедий, международного дня грамотности и Дня народного единства.
Принятие законопроекта, по мнению авторов, поможет реализовать языковую политику, улучшить преподавание, укрепить статус русского языка и расширить его применение в разных сферах и странах.