https://ria.ru/20250528/pozhar-2019484535.html

В Приамурье потушили пожар на угольном разрезе

В Приамурье потушили пожар на угольном разрезе - РИА Новости, 28.05.2025

В Приамурье потушили пожар на угольном разрезе

Пожар на угольном разрезе в Райчихинске площадью 800 квадратных метров потушили в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:16:00+03:00

2025-05-28T09:16:00+03:00

2025-05-28T10:44:00+03:00

райчихинск

амурская область

восток

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая – РИА Новости. Пожар на угольном разрезе в Райчихинске площадью 800 квадратных метров потушили в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ). Как уточнили РИА Новости в центре ГЗ и ПБ, пожар произошёл на окраине города в районе северо-восточного угольного разреза посёлка Восток. "Вчера в Райчихинске произошло возгорание железнодорожной шпалы, угольной крошки и сухой растительности на открытой территории. Площадь пожара составила более 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. В тушении были задействованы ПЧ-58 Амурского центра ГЗ и ПБ города Райчихинск, добровольная пожарная дружина, работники компании "Амуруголь", шесть единиц техники, включая пожарный поезд и бульдозер. Пожар полностью ликвидирован. Угрозы населённому пункту не было. Пострадавших нет. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

https://ria.ru/20250526/pozhar-2019092729.html

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райчихинск

амурская область

восток

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райчихинск, амурская область, восток, происшествия