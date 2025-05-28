https://ria.ru/20250528/peterburg-2019555214.html

В Петербурге планируют ввести 24 школы и 27 детских садов

В Петербурге планируют ввести 24 школы и 27 детских садов - РИА Новости, 28.05.2025

В Петербурге планируют ввести 24 школы и 27 детских садов

Санкт-Петербург продолжит развивать инфраструктуру детства - в этом году планируется ввести 24 школы и 27 детских садов, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:18:00+03:00

2025-05-28T14:18:00+03:00

2025-05-28T14:18:00+03:00

санкт-петербург

выборгский район

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург продолжит развивать инфраструктуру детства - в этом году планируется ввести 24 школы и 27 детских садов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Город продолжит развивать инфраструктуру детства - в прошлом году построено 37 школ и 57 детских садов, в этом планируется ввести еще 24 школы и 27 детских сада. Об этом губернатор Александр Беглов заявил сегодня на заседании городского правительства, одним из вопросов которого стало подведение итогов реализации программы "Десятилетие детства" за 2024 год и планы на 2025 год", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор, обновляется материально-техническая база школ. 179 из них уже оснащены самыми современными лабораториями: по робототехнике, фармацевтике, генетике, аддитивным технологиям. Еще 431 школа получила оборудование для экспериментов по физике, химии и биологии. В петербургских школах дети могут освоить свою первую профессию, получить сертификат и найти первую работу. Сейчас в списке профессий 23 позиции. В Петербурге расширяется сеть центров цифрового обучения – Кванториумов, Ай-Ти кубов и Инфинити. В этом году планируется создание еще 14 таких центров. Всего в Петербурге их будет 40. Правительство Петербурга заключило 11 соглашений о сотрудничестве в научно-просветительской и образовательной сферах с вузами и предприятиями. Открыты 239 профильных предпрофессиональных классов по различным направлениям. Сообщается, что одним из приоритетов программы стало повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие три года для таких детей откроют 176 групп в детских садах и 489 классов в школах. Это будет сделано за счет нового строительства объектов, а также реконструкции, капитального ремонта и оптимизации процессов в уже действующих образовательных учреждениях. В настоящее время завершается строительство коррекционной школы на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе. В следующем году планируется построить такую школу на Сиреневом бульваре в Выборгском районе. По решению министерства просвещения РФ 2025 год объявлен Годом детского отдыха. Петербург стал одним из лидеров по охвату детей, которым предоставляются льготные путевки: 17 категорий детей из 19 сегодня получают их бесплатно. В этом году в лагерях отдохнет 161 тысяча детей - на 6 тысяч больше, чем в прошлом. Все дети из семей участников СВО обеспечены бесплатными путевками. Во всех городских лагерях отдыха предусмотрены места для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (всего таких мест – 900). В программу "Десятилетие детства" входит организация воспитательной работы. В прошлом году было открыто 114 первичных отделений "Движения первых", всего в городе действует порядка 850 таких отделений. Его участниками стали более 267 тысяч юных петербуржцев. Растет популярность кадетских классов. В школах города уже работают 297 таких класса, в которых обучаются свыше 7500 детей. В петербургских школах с 2024 года открыто 519 Парт Героя. Этот проект посвящен героям Отечества – участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. "В прошлом году мы актуализировали наш городской план по реализации указа президента. Он рассчитан до 2027 года и соответствует новым национальным проектам и десяти приоритетам развития Санкт-Петербурга. В плане учтены предложения, которые поступили от уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, региональных отделений "Движения первых" и Юнармии", - отметил Беглов. Продолжается реализация программы отдыха для детей из Мариуполя "Петербургские каникулы". В прошлом году в Северной столице отдохнули 2340 школьников из города-побратима, в 2025 году город примет порядка 2500 ребят. Выпускники, которые приедут на отдых на вторую смену, получат в Петербурге аттестаты и станут участниками праздника выпускников "Алые паруса". Кроме того, Петербург принимает на отдых детей из приграничных регионов. В 2024 году в Петербурге отдохнули 4400 школьников из Курской и Белгородской областей. Также дети из приграничных областей России учатся в петербургских школах.

https://ria.ru/20250528/peterburg-2019552346.html

https://rsport.ria.ru/20250528/zabeg-2019518916.html

https://ria.ru/20250527/protezirovanie-2019391274.html

санкт-петербург

выборгский район

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Артем Смирнов

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