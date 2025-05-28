https://ria.ru/20250528/peterburg-2019552346.html

Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства"

Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства" - РИА Новости, 28.05.2025

Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства"

Санкт-Петербург реализует объявленную президентом России программу "Десятилетие детства" в соответствии с новыми национальными проектами и приоритетами развития РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:06:00+03:00

2025-05-28T14:06:00+03:00

2025-05-28T14:06:00+03:00

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург реализует объявленную президентом России программу "Десятилетие детства" в соответствии с новыми национальными проектами и приоритетами развития города, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Итоги реализации программы "Десятилетие детства" за 2024 год подвели в среду на заседании городского правительства, которое провел губернатор Александр Беглов. Также были определены задачи на текущий год. Главными темами обсуждения стали: расширение образовательной инфраструктуры, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, организация детского оздоровительного отдыха и воспитательной работы, поддержка семей с детьми, в первую очередь - семей участников СВО. "Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул: забота о подрастающем поколении - приоритетная общенациональная задача. Нам важно, чтобы каждый ребенок, который сегодня ходит в детский сад или школу, имел все возможности для получения достойного образования, занятий спортом и творчеством, а в дальнейшем – для выбора профессии. Наша работа по выполнению указа президента о "Десятилетии детства" в значительной мере направлена на поддержку семей, и Петербург стал одним из лидеров в России по введению региональных мер поддержки", - сказал Беглов. Отмечается, что в 2024 году был расширен и продлен региональный материнский капитал, отменена плата за детский сад, введены меры поддержки студенческим семьям. Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает подарочный набор для новорожденного. На днях принят новый пакет региональных мер поддержки с федеральным софинансированием. Стоимость обучения одного ребенка из многодетной семьи будет компенсироваться в размере 50%. Студентки, которые готовятся стать мамами, будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Многодетные семьи получат выплату на погашение ипотеки - 550 тысяч рублей в дополнение к федеральным 450 тысячам рублей.

https://ria.ru/20250514/beglov-2016914817.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, россия, александр беглов