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Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства" - РИА Новости, 28.05.2025
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14:06 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/peterburg-2019552346.html
Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства"
Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства" - РИА Новости, 28.05.2025
Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства"
Санкт-Петербург реализует объявленную президентом России программу "Десятилетие детства" в соответствии с новыми национальными проектами и приоритетами развития РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:06:00+03:00
2025-05-28T14:06:00+03:00
санкт-петербург
россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург реализует объявленную президентом России программу "Десятилетие детства" в соответствии с новыми национальными проектами и приоритетами развития города, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Итоги реализации программы "Десятилетие детства" за 2024 год подвели в среду на заседании городского правительства, которое провел губернатор Александр Беглов. Также были определены задачи на текущий год. Главными темами обсуждения стали: расширение образовательной инфраструктуры, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, организация детского оздоровительного отдыха и воспитательной работы, поддержка семей с детьми, в первую очередь - семей участников СВО. "Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул: забота о подрастающем поколении - приоритетная общенациональная задача. Нам важно, чтобы каждый ребенок, который сегодня ходит в детский сад или школу, имел все возможности для получения достойного образования, занятий спортом и творчеством, а в дальнейшем – для выбора профессии. Наша работа по выполнению указа президента о "Десятилетии детства" в значительной мере направлена на поддержку семей, и Петербург стал одним из лидеров в России по введению региональных мер поддержки", - сказал Беглов. Отмечается, что в 2024 году был расширен и продлен региональный материнский капитал, отменена плата за детский сад, введены меры поддержки студенческим семьям. Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает подарочный набор для новорожденного. На днях принят новый пакет региональных мер поддержки с федеральным софинансированием. Стоимость обучения одного ребенка из многодетной семьи будет компенсироваться в размере 50%. Студентки, которые готовятся стать мамами, будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Многодетные семьи получат выплату на погашение ипотеки - 550 тысяч рублей в дополнение к федеральным 450 тысячам рублей.
https://ria.ru/20250514/beglov-2016914817.html
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санкт-петербург, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Беглов: Петербург продолжает реализацию программы "Десятилетие детства"

Губернатор Беглов: Петербург реализует программу "Десятилетие детства"

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Санкт-Петербург реализует объявленную президентом России программу "Десятилетие детства" в соответствии с новыми национальными проектами и приоритетами развития города, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Итоги реализации программы "Десятилетие детства" за 2024 год подвели в среду на заседании городского правительства, которое провел губернатор Александр Беглов. Также были определены задачи на текущий год. Главными темами обсуждения стали: расширение образовательной инфраструктуры, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, организация детского оздоровительного отдыха и воспитательной работы, поддержка семей с детьми, в первую очередь - семей участников СВО.
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"Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул: забота о подрастающем поколении - приоритетная общенациональная задача. Нам важно, чтобы каждый ребенок, который сегодня ходит в детский сад или школу, имел все возможности для получения достойного образования, занятий спортом и творчеством, а в дальнейшем – для выбора профессии. Наша работа по выполнению указа президента о "Десятилетии детства" в значительной мере направлена на поддержку семей, и Петербург стал одним из лидеров в России по введению региональных мер поддержки", - сказал Беглов.
Отмечается, что в 2024 году был расширен и продлен региональный материнский капитал, отменена плата за детский сад, введены меры поддержки студенческим семьям. Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает подарочный набор для новорожденного.
На днях принят новый пакет региональных мер поддержки с федеральным софинансированием. Стоимость обучения одного ребенка из многодетной семьи будет компенсироваться в размере 50%. Студентки, которые готовятся стать мамами, будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Многодетные семьи получат выплату на погашение ипотеки - 550 тысяч рублей в дополнение к федеральным 450 тысячам рублей.
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
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