https://ria.ru/20250528/peterburg-2019548144.html

В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах

В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 28.05.2025

В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий работу заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"), говорится в сообщении в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:57:00+03:00

2025-05-28T13:57:00+03:00

2025-05-28T14:44:00+03:00

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий работу заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"), говорится в сообщении в Telegram-канале парламента."Документом введен ряд новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Цель — защита прав граждан и борьба с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются обходить установленные в городе правила продажи спиртных напитков", — сказано в публикации.Как сообщил в Telegram-канале депутат Денис Четырбок, законом устанавливаются критерии, согласно которым заведение общепита в жилом доме считается рестораном. В частности, для соответствия им должен быть отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельные туалеты для посетителей и работников, а также оборудованное место для приготовления пищи и не менее пяти штатных сотрудников. В свою очередь, "наливайки", не получившие такой статус, смогут реализовывать алкогольную продукцию только с 11:00 до 22:00. Четырбок добавил, что новые меры коснутся подобных заведений с 1 сентября 2025 года. Документ направили губернатору для подписания.

https://ria.ru/20250430/peterburg-2014309367.html

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коммерческая недвижимость, санкт-петербург