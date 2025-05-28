В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах
В Ленобласти сократили время продажи алкоголя в наливайках на два часа
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАлкогольные напитки и сиропы на полках бара
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий работу заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"), говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.
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"Документом введен ряд новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Цель — защита прав граждан и борьба с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются обходить установленные в городе правила продажи спиртных напитков", — сказано в публикации.
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Как сообщил в Telegram-канале депутат Денис Четырбок, законом устанавливаются критерии, согласно которым заведение общепита в жилом доме считается рестораном. В частности, для соответствия им должен быть отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельные туалеты для посетителей и работников, а также оборудованное место для приготовления пищи и не менее пяти штатных сотрудников.
В свою очередь, "наливайки", не получившие такой статус, смогут реализовывать алкогольную продукцию только с 11:00 до 22:00. Четырбок добавил, что новые меры коснутся подобных заведений с 1 сентября 2025 года. Документ направили губернатору для подписания.
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