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В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 28.05.2025
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13:57 28.05.2025 (обновлено: 14:44 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/peterburg-2019548144.html
В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах
В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 28.05.2025
В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах
Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий работу заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"), говорится в сообщении в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:57:00+03:00
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коммерческая недвижимость
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий работу заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"), говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.&quot;Документом введен ряд новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Цель — защита прав граждан и борьба с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются обходить установленные в городе правила продажи спиртных напитков&quot;, — сказано в публикации.Как сообщил в Telegram-канале депутат Денис Четырбок, законом устанавливаются критерии, согласно которым заведение общепита в жилом доме считается рестораном. В частности, для соответствия им должен быть отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельные туалеты для посетителей и работников, а также оборудованное место для приготовления пищи и не менее пяти штатных сотрудников. В свою очередь, "наливайки", не получившие такой статус, смогут реализовывать алкогольную продукцию только с 11:00 до 22:00. Четырбок добавил, что новые меры коснутся подобных заведений с 1 сентября 2025 года. Документ направили губернатору для подписания.
https://ria.ru/20250430/peterburg-2014309367.html
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коммерческая недвижимость, санкт-петербург
Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург
В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах

В Ленобласти сократили время продажи алкоголя в наливайках на два часа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАлкогольные напитки и сиропы на полках бара
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий работу заведений общепита в жилых домах (так называемых "наливаек"), говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.
«

"Документом введен ряд новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Цель — защита прав граждан и борьба с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются обходить установленные в городе правила продажи спиртных напитков", — сказано в публикации.

Графин и рюмки - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Петербурге ограничат работу "наливаек" в жилых домах
30 апреля, 12:20
Как сообщил в Telegram-канале депутат Денис Четырбок, законом устанавливаются критерии, согласно которым заведение общепита в жилом доме считается рестораном. В частности, для соответствия им должен быть отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельные туалеты для посетителей и работников, а также оборудованное место для приготовления пищи и не менее пяти штатных сотрудников.
В свою очередь, "наливайки", не получившие такой статус, смогут реализовывать алкогольную продукцию только с 11:00 до 22:00. Четырбок добавил, что новые меры коснутся подобных заведений с 1 сентября 2025 года. Документ направили губернатору для подписания.
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