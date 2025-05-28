https://ria.ru/20250528/partnerstvo-2019560662.html

Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании

Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании - РИА Новости, 28.05.2025

Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании

Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж обсудили перспективы сотрудничества в сфере обязательного... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:44:00+03:00

2025-05-28T14:44:00+03:00

2025-05-28T14:44:00+03:00

россия

илья баланин

судан

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж обсудили перспективы сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба ФОМС. Указывается, что начата работа над меморандумом о взаимопонимании. "Сегодня мы делаем важный шаг на пути к международному сотрудничеству в сфере медицинского страхования. Разработка меморандума станет основой для развития плодотворного взаимодействия в рамках партнерских отношений между НФМС (Национальный фонд медицинского страхования Республики Судан — ред.) и Федеральным фондом ОМС и откроет новые возможности для обмена опытом и развития обеих систем", – приводит пресс-служба слова Баланина. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы налаживания контактов и определили основные направления взаимодействия, включая обмен опытом в организации систем медицинского страхования, совершенствование управленческих процессов и развитие информационных технологий в здравоохранении. Ожидается, что подписание меморандума станет первым этапом в формировании стратегического партнерства между двумя странами в сфере медицинского страхования.

https://ria.ru/20250515/gosgarantii-2017179448.html

https://ria.ru/20250321/foms-2006424820.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, илья баланин, судан, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф