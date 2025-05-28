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Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании - РИА Новости, 28.05.2025
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14:44 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/partnerstvo-2019560662.html
Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании
Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании - РИА Новости, 28.05.2025
Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании
Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж обсудили перспективы сотрудничества в сфере обязательного... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:44:00+03:00
2025-05-28T14:44:00+03:00
россия
илья баланин
судан
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж обсудили перспективы сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба ФОМС. Указывается, что начата работа над меморандумом о взаимопонимании. "Сегодня мы делаем важный шаг на пути к международному сотрудничеству в сфере медицинского страхования. Разработка меморандума станет основой для развития плодотворного взаимодействия в рамках партнерских отношений между НФМС (Национальный фонд медицинского страхования Республики Судан — ред.) и Федеральным фондом ОМС и откроет новые возможности для обмена опытом и развития обеих систем", – приводит пресс-служба слова Баланина. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы налаживания контактов и определили основные направления взаимодействия, включая обмен опытом в организации систем медицинского страхования, совершенствование управленческих процессов и развитие информационных технологий в здравоохранении. Ожидается, что подписание меморандума станет первым этапом в формировании стратегического партнерства между двумя странами в сфере медицинского страхования.
https://ria.ru/20250515/gosgarantii-2017179448.html
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россия, илья баланин, судан, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Россия, Илья Баланин, Судан, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Председатель ФОМС обсудил с послом Судана сотрудничество в медстраховании

Глава ФОМС Баланин и посол Судана Сиррадж обсудили партнерство в медстраховании

© Фото предоставлено пресс-службой ФОМСПредседатель ФОМС Илья Баланин и посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж
Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ФОМС
Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель ФОМС Илья Баланин и посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж обсудили перспективы сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба ФОМС.
Указывается, что начата работа над меморандумом о взаимопонимании.
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"Сегодня мы делаем важный шаг на пути к международному сотрудничеству в сфере медицинского страхования. Разработка меморандума станет основой для развития плодотворного взаимодействия в рамках партнерских отношений между НФМС (Национальный фонд медицинского страхования Республики Судан — ред.) и Федеральным фондом ОМС и откроет новые возможности для обмена опытом и развития обеих систем", – приводит пресс-служба слова Баланина.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы налаживания контактов и определили основные направления взаимодействия, включая обмен опытом в организации систем медицинского страхования, совершенствование управленческих процессов и развитие информационных технологий в здравоохранении.
Ожидается, что подписание меморандума станет первым этапом в формировании стратегического партнерства между двумя странами в сфере медицинского страхования.
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РоссияИлья БаланинСуданФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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