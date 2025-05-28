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В аэропортах Владимира, Иваново, Калуги и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Владимира, Иваново, Калуги и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 28.05.2025

В аэропортах Владимира, Иваново, Калуги и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Владимира, Иваново, Калуги и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:30:00+03:00

2025-05-28T08:30:00+03:00

2025-05-28T08:36:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

владимир

иваново

калуга

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В аэропортах Владимира, Иваново, Калуги и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС."В аэропортах Владимир (Семязино), Иваново (Южный), Калуга (Грабцево) и Ярославль (Туношна) в 08.13 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html

владимир

иваново

калуга

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир, иваново, калуга, общество