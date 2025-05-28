Мрачные перспективы. Что показал обмен ударами между Россией и Украиной
Военный обозреватель Корнев: Киеву нечего противопоставить ударам "Искандерами"
© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" с крылатыми ракетами на боевом дежурстве в районе проведения специальной военной операции на Украине
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" с крылатыми ракетами на боевом дежурстве в районе проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Противостояние дальнобойных вооружений накаляется. Россия и Украина обменялись наиболее массированными ударами за все время конфликта. Чего удалось добиться и какие выводы можно сделать по результатам обстрелов — в материале РИА Новости.
Демонстративная атака
Потом пауза продлилась в связи с "ультиматумом" ЕС Кремлю, вдохновленным предложением Киева о прекращении огня на 30 дней, который Москва проигнорировала. Попытки прорвать противовоздушную оборону предпринимались лишь в приграничных регионах. Аналогично ВСУ действовали и во время переговоров в Стамбуле.
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
И затем началось. С 20 по 27 мая российская ПВО уничтожила 2331 украинский беспилотник, из которых 1465 — вне зоны СВО.
"Вероятно, Киев хотел продемонстрировать, что ждет Россию в том случае, если переговоры не дадут результатов, — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Вопрос с ударами дальнобойными вооружениями западного производства, судя по всему, по-прежнему остается открытым, поэтому ВСУ вынуждены использовать дроны. Мы не знаем, на сколько их хватит и что произойдет, если атака продлится не несколько дней, а, скажем, месяц. Пока результат 1:0 в пользу ПВО".
Ответный удар
В ответ на обстрел Киевом гражданских объектов Москва нанесла удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками по военным целям и предприятиям ВПК. Обстрел продолжался несколько дней. Минобороны детально отчиталось о пораженных целях:
- двадцатого мая ликвидированы объекты на аэродроме Озерное в Житомирской области и склады боеприпасов и топлива в Днепропетровской области;
- Двадцать первого мая — пункт временной дислокации (ПВД) и склад ракетно-артиллерийских вооружений бригады ВСУ в Сумской области, а также ПВД иностранных наемников возле Святогорска в ДНР и склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области;
- двадцать второго мая — Павлоградский химический завод в Днепропетровской области, цех ремонта самолетов и другие объекты на военном аэродроме, а также радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях и ПВД иностранных наемников в Харьковской области. Помимо этого, комплекс "Искандер-М" уничтожил РЛС AN/MPQ-65, машину боевого управления и две пусковые установки Patriot;
- двадцать третьего мая — место разгрузки и склад вооружений и боеприпасов в порту Одессы, объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области;
- двадцать четвертого мая — предприятие украинского ВПК, производящее ракеты и БПЛА, центр радиотехнической разведки и центр авиации СУБ в Киевской области, ПВД отдельного центра специальных операций "Юг" в Одесской области, ПВД 3-й штурмовой бригады "Азов"* под Изюмом, а также ЗРК Patriot в Киевской области;
- двадцать пятого мая — Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "Спецоборонмаш" в Житомирской области, завод "Рапид", Черниговский завод радиоприборов, Научно-производственная компания "Техавиаком" в Черниговской области, Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" под Сумами, Красиловский агрегатный завод в Хмельницкой области, Павлоградский химический завод, Завод "Луч" в Тернопольской области, предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ" и КБ "Луч" в Киевской области, Одесский авиационный завод, предприятие разработки и производства БПЛА "Девиро" в Днепропетровской области и Чугуевский авиаремонтный завод под Харьковом. А также центр радиоразведки, цеха по производству боеприпасов для беспилотников и предприятия по сбору БПЛА и безэкипажных катеров, несколько аэродромов.
- двадцать шестого мая — аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и ПВД подразделений сил специальных операций в Одесской области.
"Адский огонь"
Судя по всему, российская демонстрация силы оказалась убедительнее. Атака, продолжавшаяся целую неделю, стала самой массированной за всю СВО — даже отдельные дни претендуют на звание рекордных по количеству запущенных БПЛА и ракет. Так, 25 мая, как сообщает The Economist, удары по украинскими военным объектам наносили 298 беспилотников и 69 ракет.
"Россия обрушила на Украину адский огонь, — отмечает издание. — Год назад 30 беспилотников за ночь считались чем-то из ряда вон. Теперь речь идет о сотнях".
Авторы статьи указывают на резкое расширение производства БПЛА в России. В частности, если раньше на выпуск 300 "Гераней" требовался месяц, то сейчас — меньше трех дней.
Между тем с украинской ПВО ситуация обратная: слабеет день ото дня. Порой западным системам не удается защитить даже самих себя.
И если против беспилотников они сравнительно эффективны, то с ракетами, прежде всего баллистическими, не справляются.
"Если даже в Киеве говорят, что "Искандер" стал фактически несбиваем, значит, им попросту уже нечего противопоставить в подобных случаях", — делает вывод Корнев.
Удар по кошельку
Экономика войны тоже не на стороне ВСУ. К примеру, одна ракета для комплекса "Искандер-М", по оценкам украинской редакции журнала Forbes, стоит около трех миллионов долларов. А для Patriot PAC-3, которыми их пытаются сбивать, — на миллион дороже. Причем, уточняет The Economist, для поражения одной баллистической ракеты требуется минимум два перехватчика.
В Lockheed Martin собираются увеличить выпуск PAC-3 с 500 до 650 единиц в год к 2027-му. Но, предупреждает The Economist, даже это на сотню меньше того, что Россия уже производит.
"К тому же подавляющее большинство ракет останутся в США и у их ближайших союзников. Так что Украине с Россией в области баллистики и крылатых ракет никак не сравниться", — указывает Корнев.
В Вашингтоне стараются изменить ситуацию, но пока безуспешно.
© Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
© Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
"Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем выпускать их достаточно быстро", — признал госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.
По данным The Economist, у Киева остается восемь батарей Patriot, причем часть — на ремонте. Этого критически мало.
"Украинская ПВО на пределе, — сообщил австрийский военный эксперт Маркус Райснер изданию Berliner Zeitung. — Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, ее подавят".
При этом, по мнению бывшего офицера украинских ВВС Анатолия Храпчинского, ситуация для ВСУ стала критической еще в 2024-м, когда Россия перешла на комбинированные атаки беспилотниками и ракетами.
"Мы сталкиваемся с нехваткой перехватчиков, ограниченным покрытием. И ни одна система не продержится долго без постоянного пополнения запасов, — объяснил он в интервью одному из украинских изданий. — К тому же даже самая лучшая система — это лишь платформа. Без ракет это просто мигающие огни".
С подобными проблемами ВСУ сталкиваются не только при обслуживании Patriot — аналогичную нехватку ракет украинские войска испытывают и с другими системами. В частности, у Киева не осталось ракет для двух батарей SAMP-T, поставленных Римом и Парижем, а для французских комплексов Crotale ВСУ не получали ни одной ракеты на протяжении полутора лет.
Эксперты сходятся во мнении: в этом аспекте противостояния время совершенно точно играет на Россию. И если всеми правдами и неправдами Киев как-то сможет обеспечить защиту от БПЛА и ракет в течение года, то потом украинские военные объекты превратятся в легкую добычу для российской армии.
* Организация признана террористической и запрещена в России.