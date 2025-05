https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

Мрачные перспективы. Что показал обмен ударами между Россией и Украиной

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Противостояние дальнобойных вооружений накаляется. Россия и Украина обменялись наиболее массированными ударами за все время конфликта. Чего удалось добиться и какие выводы можно сделать по результатам обстрелов — в материале РИА Новости.Демонстративная атакаУдары ВСУ последовали после небольшого перерыва. Так же интенсивно российскую территорию атаковали при помощи БПЛА накануне Дня Победы и объявленного Кремлем перемирия. И хотя само перемирие Киев нарушил почти пять тысяч раз, дроны вглубь России не отправляли.Потом пауза продлилась в связи с "ультиматумом" ЕС Кремлю, вдохновленным предложением Киева о прекращении огня на 30 дней, который Москва проигнорировала. Попытки прорвать противовоздушную оборону предпринимались лишь в приграничных регионах. Аналогично ВСУ действовали и во время переговоров в Стамбуле. И затем началось. С 20 по 27 мая российская ПВО уничтожила 2331 украинский беспилотник, из которых 1465 — вне зоны СВО."Вероятно, Киев хотел продемонстрировать, что ждет Россию в том случае, если переговоры не дадут результатов, — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Вопрос с ударами дальнобойными вооружениями западного производства, судя по всему, по-прежнему остается открытым, поэтому ВСУ вынуждены использовать дроны. Мы не знаем, на сколько их хватит и что произойдет, если атака продлится не несколько дней, а, скажем, месяц. Пока результат 1:0 в пользу ПВО".Ответный ударВ ответ на обстрел Киевом гражданских объектов Москва нанесла удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками по военным целям и предприятиям ВПК. Обстрел продолжался несколько дней. Минобороны детально отчиталось о пораженных целях:"Адский огонь"Судя по всему, российская демонстрация силы оказалась убедительнее. Атака, продолжавшаяся целую неделю, стала самой массированной за всю СВО — даже отдельные дни претендуют на звание рекордных по количеству запущенных БПЛА и ракет. Так, 25 мая, как сообщает The Economist, удары по украинскими военным объектам наносили 298 беспилотников и 69 ракет."Россия обрушила на Украину адский огонь, — отмечает издание. — Год назад 30 беспилотников за ночь считались чем-то из ряда вон. Теперь речь идет о сотнях".Авторы статьи указывают на резкое расширение производства БПЛА в России. В частности, если раньше на выпуск 300 "Гераней" требовался месяц, то сейчас — меньше трех дней.Между тем с украинской ПВО ситуация обратная: слабеет день ото дня. Порой западным системам не удается защитить даже самих себя.И если против беспилотников они сравнительно эффективны, то с ракетами, прежде всего баллистическими, не справляются."Если даже в Киеве говорят, что "Искандер" стал фактически несбиваем, значит, им попросту уже нечего противопоставить в подобных случаях", — делает вывод Корнев.Удар по кошелькуЭкономика войны тоже не на стороне ВСУ. К примеру, одна ракета для комплекса "Искандер-М", по оценкам украинской редакции журнала Forbes, стоит около трех миллионов долларов. А для Patriot PAC-3, которыми их пытаются сбивать, — на миллион дороже. Причем, уточняет The Economist, для поражения одной баллистической ракеты требуется минимум два перехватчика.В Lockheed Martin собираются увеличить выпуск PAC-3 с 500 до 650 единиц в год к 2027-му. Но, предупреждает The Economist, даже это на сотню меньше того, что Россия уже производит."К тому же подавляющее большинство ракет останутся в США и у их ближайших союзников. Так что Украине с Россией в области баллистики и крылатых ракет никак не сравниться", — указывает Корнев.В Вашингтоне стараются изменить ситуацию, но пока безуспешно."Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем выпускать их достаточно быстро", — признал госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.По данным The Economist, у Киева остается восемь батарей Patriot, причем часть — на ремонте. Этого критически мало."Украинская ПВО на пределе, — сообщил австрийский военный эксперт Маркус Райснер изданию Berliner Zeitung. — Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, ее подавят".При этом, по мнению бывшего офицера украинских ВВС Анатолия Храпчинского, ситуация для ВСУ стала критической еще в 2024-м, когда Россия перешла на комбинированные атаки беспилотниками и ракетами."Мы сталкиваемся с нехваткой перехватчиков, ограниченным покрытием. И ни одна система не продержится долго без постоянного пополнения запасов, — объяснил он в интервью одному из украинских изданий. — К тому же даже самая лучшая система — это лишь платформа. Без ракет это просто мигающие огни".С подобными проблемами ВСУ сталкиваются не только при обслуживании Patriot — аналогичную нехватку ракет украинские войска испытывают и с другими системами. В частности, у Киева не осталось ракет для двух батарей SAMP-T, поставленных Римом и Парижем, а для французских комплексов Crotale ВСУ не получали ни одной ракеты на протяжении полутора лет.Эксперты сходятся во мнении: в этом аспекте противостояния время совершенно точно играет на Россию. И если всеми правдами и неправдами Киев как-то сможет обеспечить защиту от БПЛА и ракет в течение года, то потом украинские военные объекты превратятся в легкую добычу для российской армии.* Организация признана террористической и запрещена в России.

