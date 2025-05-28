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Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве
Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве
Сто двадцать шесть делегаций из 104 стран прибыли в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:08:00+03:00
2025-05-28T10:08:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
москва
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сергей шойгу
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форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сто двадцать шесть делегаций из 104 стран прибыли в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он выступил в среду на пленарном заседании форума в Национальном центре "Россия". "Сегодня в этом зале присутствуют 126 делегаций из 104 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций", - сказал Шойгу.
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москва, россия, сергей шойгу, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Москва, Россия, Сергей Шойгу, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве
Шойгу: 126 делегаций из 104 стран прибыли на форум по безопасности в Москве