https://ria.ru/20250528/moskva-2019494827.html

Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве

Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу рассказал о числе участников форума по безопасности в Москве

Сто двадцать шесть делегаций из 104 стран прибыли в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:08:00+03:00

2025-05-28T10:08:00+03:00

2025-05-28T10:16:00+03:00

москва

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сергей шойгу

в мире

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сто двадцать шесть делегаций из 104 стран прибыли в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он выступил в среду на пленарном заседании форума в Национальном центре "Россия". "Сегодня в этом зале присутствуют 126 делегаций из 104 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20250527/ekspert-2019431563.html

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