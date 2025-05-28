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Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов - РИА Новости, 28.05.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:55 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/moor-2019617080.html
Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов
Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов - РИА Новости, 28.05.2025
Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов
Третий по масштабности за историю метеонаблюдений паводок на реке Ишим Тюменская область пережила без затопления домов, такого результата удалось достичь... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:55:00+03:00
2025-05-28T17:55:00+03:00
тюменская область
ишим (река)
казанский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Третий по масштабности за историю метеонаблюдений паводок на реке Ишим Тюменская область пережила без затопления домов, такого результата удалось достичь благодаря качественной подготовке, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. Он уступил только рекордному наводнению прошлого года и стихии, которая обрушилась на нашу территорию в 2017 году… Все дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное – ни один жилой дом не подтоплен", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что работа по подготовке к паводку в пяти муниципалитетах, расположенных в пойме реки Ишим, не была простой, выстоять удалось благодаря тому, что регион был готов противостоять стихии. Ранее сообщалось, что в пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. Первым после Казахстана большую воду принимает Казанский район, ниже по течению находятся Ишимский район и город Ишим, Абатский и Викуловский районы. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро среды, вода в реке Ишим ниже отметки опасного явления на 43 сантиметра опустилась на гидропосту в селе Ильинка Казанского района на 46 сантиметров - в городе Ишиме. На гидропосту в селе Абатское уровень воды еще превышает эту отметку на 103 сантиметра, в селе Викулово - на 45 сантиметров. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня введен в Казанском районе. В мае режим ЧС регионального уровня введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишим и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района. Жители этих населенных пунктов подали уже более 2,5 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи.
https://ria.ru/20250528/moor-2019586592.html
ишим (река)
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ишим (река), казанский район, александр моор
Тюменская область, Ишим (река), Казанский район, Александр Моор
Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов

Моор: Тюменская область пережила паводок 2025 года без затопления домов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Третий по масштабности за историю метеонаблюдений паводок на реке Ишим Тюменская область пережила без затопления домов, такого результата удалось достичь благодаря качественной подготовке, сообщил губернатор региона Александр Моор.
"Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. Он уступил только рекордному наводнению прошлого года и стихии, которая обрушилась на нашу территорию в 2017 году… Все дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное – ни один жилой дом не подтоплен", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Губернатор отметил, что работа по подготовке к паводку в пяти муниципалитетах, расположенных в пойме реки Ишим, не была простой, выстоять удалось благодаря тому, что регион был готов противостоять стихии.
Ранее сообщалось, что в пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. Первым после Казахстана большую воду принимает Казанский район, ниже по течению находятся Ишимский район и город Ишим, Абатский и Викуловский районы. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро среды, вода в реке Ишим ниже отметки опасного явления на 43 сантиметра опустилась на гидропосту в селе Ильинка Казанского района на 46 сантиметров - в городе Ишиме. На гидропосту в селе Абатское уровень воды еще превышает эту отметку на 103 сантиметра, в селе Викулово - на 45 сантиметров.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня введен в Казанском районе. В мае режим ЧС регионального уровня введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишим и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района. Жители этих населенных пунктов подали уже более 2,5 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи.
 
Тюменская областьИшим (река)Казанский районАлександр Моор
 
 
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