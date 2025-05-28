https://ria.ru/20250528/moor-2019617080.html

Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов

Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов - РИА Новости, 28.05.2025

Тюменская область пережила крупный паводок без затопленных домов

Третий по масштабности за историю метеонаблюдений паводок на реке Ишим Тюменская область пережила без затопления домов, такого результата удалось достичь... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:55:00+03:00

2025-05-28T17:55:00+03:00

2025-05-28T17:55:00+03:00

тюменская область

ишим (река)

казанский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 28 мая – РИА Новости. Третий по масштабности за историю метеонаблюдений паводок на реке Ишим Тюменская область пережила без затопления домов, такого результата удалось достичь благодаря качественной подготовке, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Паводок 2025 года стал третьим по масштабности в истории региона за последние 60 лет. Он уступил только рекордному наводнению прошлого года и стихии, которая обрушилась на нашу территорию в 2017 году… Все дамбы и насыпи справились с нагрузкой. Нанесен ущерб дорогам и мостам, но это дело поправимое и ожидаемое. Крупных разрушений удалось избежать. И главное – ни один жилой дом не подтоплен", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что работа по подготовке к паводку в пяти муниципалитетах, расположенных в пойме реки Ишим, не была простой, выстоять удалось благодаря тому, что регион был готов противостоять стихии. Ранее сообщалось, что в пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. Первым после Казахстана большую воду принимает Казанский район, ниже по течению находятся Ишимский район и город Ишим, Абатский и Викуловский районы. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро среды, вода в реке Ишим ниже отметки опасного явления на 43 сантиметра опустилась на гидропосту в селе Ильинка Казанского района на 46 сантиметров - в городе Ишиме. На гидропосту в селе Абатское уровень воды еще превышает эту отметку на 103 сантиметра, в селе Викулово - на 45 сантиметров. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня введен в Казанском районе. В мае режим ЧС регионального уровня введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишим и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района. Жители этих населенных пунктов подали уже более 2,5 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи.

https://ria.ru/20250528/moor-2019586592.html

ишим (река)

казанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ишим (река), казанский район, александр моор