https://ria.ru/20250528/migranty-2019611944.html

В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции

В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции - РИА Новости, 28.05.2025

В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции

Полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:39:00+03:00

2025-05-28T17:39:00+03:00

2025-05-28T17:39:00+03:00

россия

ленинградская область

ближний восток

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По оперативным данным, в ноябре прошлого года от имени вуза было оформлено не менее 20 приглашений на обучение иностранным гражданам государств Ближнего Востока, а в дальнейшем - ходатайства о продлении обучения. Иностранцы въехали на территорию нашей страны и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие студенты в этом образовательном заведении не обучались и обучаться не намеревались", – говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по статье об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). "Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе "студентов", – заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

россия

ленинградская область

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ленинградская область, ближний восток, происшествия