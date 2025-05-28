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В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции - РИА Новости, 28.05.2025
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17:39 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/migranty-2019611944.html
В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции
В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции - РИА Новости, 28.05.2025
В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции
Полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:39:00+03:00
2025-05-28T17:39:00+03:00
россия
ленинградская область
ближний восток
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По оперативным данным, в ноябре прошлого года от имени вуза было оформлено не менее 20 приглашений на обучение иностранным гражданам государств Ближнего Востока, а в дальнейшем - ходатайства о продлении обучения. Иностранцы въехали на территорию нашей страны и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие студенты в этом образовательном заведении не обучались и обучаться не намеревались", – говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по статье об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). "Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе "студентов", – заключили в ГУМВД.
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россия, ленинградская область, ближний восток, происшествия
Россия, Ленинградская область, Ближний Восток, Происшествия
В Ленинградской области раскрыли схему организации нелегальной миграции

В Ленинградской области вуз принял около 20 иностранцев на фиктивное обучение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области, институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"По оперативным данным, в ноябре прошлого года от имени вуза было оформлено не менее 20 приглашений на обучение иностранным гражданам государств Ближнего Востока, а в дальнейшем - ходатайства о продлении обучения. Иностранцы въехали на территорию нашей страны и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие студенты в этом образовательном заведении не обучались и обучаться не намеревались", – говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по статье об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ).
"Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе "студентов", – заключили в ГУМВД.
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