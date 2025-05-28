https://ria.ru/20250528/medvedev-2019574535.html

Медведев посетит КНДР в октябре

Медведев посетит КНДР в октябре - РИА Новости, 28.05.2025

Медведев посетит КНДР в октябре

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:47:00+03:00

2025-05-28T15:47:00+03:00

2025-05-28T15:47:00+03:00

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Планируется визит председателя всероссийской политической партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой Партии Кореи в октябре", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он отметил, что планируются торжества по поводу 80-летия освобождения Кореи. На них в КНДР отправится председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html

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россия, кндр (северная корея), дмитрий медведев, сергей шойгу, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, в мире