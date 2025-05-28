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Медведев посетит КНДР в октябре
Медведев посетит КНДР в октябре - РИА Новости, 28.05.2025
Медведев посетит КНДР в октябре
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:47:00+03:00
2025-05-28T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит КНДР в октябре 2025 года, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Планируется визит председателя всероссийской политической партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой Партии Кореи в октябре", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он отметил, что планируются торжества по поводу 80-летия освобождения Кореи. На них в КНДР отправится председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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россия, кндр (северная корея), дмитрий медведев, сергей шойгу, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Вячеслав Володин, Единая Россия, Госдума РФ, В мире
Медведев посетит КНДР в октябре
Шойгу сообщил о планирующемся в октябре визите Медведева в КНДР