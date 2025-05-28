https://ria.ru/20250528/marochko-2019480787.html

ВСУ бросают в бой дроны, чтобы удержаться у Северска, заявил Марочко

ВСУ бросают в бой дроны, чтобы удержаться у Северска, заявил Марочко - РИА Новости, 28.05.2025

ВСУ бросают в бой дроны, чтобы удержаться у Северска, заявил Марочко

ВСУ отправляют на некоторые позиции ВС РФ до 100 дронов в день, а также не жалеют личный состав, чтобы удержаться от натиска российских сил к востоку от... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:49:00+03:00

2025-05-28T08:49:00+03:00

2025-05-28T08:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. ВСУ отправляют на некоторые позиции ВС РФ до 100 дронов в день, а также не жалеют личный состав, чтобы удержаться от натиска российских сил к востоку от Северска в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины ведут ожесточенное сопротивление на восточных рубежах Северска, не жалея личного состава и ударных дронов. На некоторых позициях ВС РФ за сутки фиксируется до 100 атак вражеских БПЛА", - заявил Марочко РИА Новости. По его словам, за последнее время российские войска нарастили давление на позиции украинских боевиков на участке Григоровка - Верхнекаменское. Эксперт добавил, что ширина фронта на данном участке составляет порядка 10 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019469672.html

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андрей марочко, безопасность