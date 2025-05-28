https://ria.ru/20250528/lopes--2019537172.html

Билеты на Лопес в Алма-Ате покупают с меньшим ажиотажем, чем в Астане

Билеты на Лопес в Алма-Ате покупают с меньшим ажиотажем, чем в Астане - РИА Новости, 28.05.2025

Билеты на Лопес в Алма-Ате покупают с меньшим ажиотажем, чем в Астане

Стартовавшая более трех часов назад продажа билетов на концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Алма-Ате вызвала меньший ажиотаж, чем в Астане - в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:02:00+03:00

2025-05-28T13:02:00+03:00

2025-05-28T13:38:00+03:00

алма-ата

казахстан

астана

дженнифер лопес

спорт

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737601633_0:353:2049:1505_1920x0_80_0_0_029bdd69443d31a32af7d32a00bb562d.jpg

АЛМА-АТА, 28 мая - РИА Новости. Стартовавшая более трех часов назад продажа билетов на концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Алма-Ате вызвала меньший ажиотаж, чем в Астане - в прежней столице Казахстана в первую очередь раскупили места в дальних секторах, тогда как на центральных трибунах билеты все еще доступны, передает корреспондент РИА Новости. Десятого апреля стало известно, что Лопес даст концерт в столице Казахстана 1 августа. Организаторы тогда заявили, что ожидают около 15 тысяч иностранных туристов. Продажа билетов стартовала 11 апреля, и вскоре оператор по их реализации - Freedom Tiketon - сообщил, что число желающих приобрести билеты более чем вдвое превысило доступное к продаже количество. На фоне высокого спроса билеты начали перепродаваться на онлайн-платформе объявлений OLX по цене, в два раза превышающей официальную. Позже компания "Астана концерт" - организатор выступления Лопес в Казахстане - сообщила, что певица даст дополнительный концерт в Алма-Ате 10 августа на Центральном стадионе. Продажа билетов стартовала в среду. Корреспондент РИА Новости попытался приобрести билет через сервис Tiketon.kz - виртуальная очередь составляла 128 человек, но быстро сокращалась. Согласно схеме стадиона, в первую очередь были раскуплены места на дальних рядах. При этом билеты в центральных секторах, а также в зоны dance, fan и vip все еще доступны. Стоимость билетов на выступление американской звезды составила от 40 тысяч тенге (77,4 доллара) до 150 тысяч тенге (290,5 доллара). За место перед сценой предлагается заплатить 180 тысяч тенге (348,7 доллара).

https://rsport.ria.ru/20250528/tsska-2019520162.html

алма-ата

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алма-ата, казахстан, астана, дженнифер лопес, спорт