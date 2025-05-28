Экс-депутата Дагестана перевели в ИК-8 на Ямале
Экс-депутата Дагестана, получившего 16 лет, перевели в ИК Белый медведь
Тюрьма. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, приговоренного к 16 годам, перевели в ИК-8 Лабытнанги ("Белый медведь") Ямало-Ненецкого автономного округа, он пытался оспорить это решение в суде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2015 году Магомедова приговорили к 16 годам по делу о создании в 2011 году банды, участники которой обманывали клиентов "Витас Банка". По данным следствия, после признания "Витас Банка" банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка. Они же незаконно отчуждали имущество кредитного учреждения на сумму более 40 миллионов рублей и вымогали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей под предлогом уплаты процентов по кредиту, полученному им в "Витас Банке".
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В материалах указано, что ранее Магомедов отбывал наказание в колонии в Волгоградской области, однако в конце 2024 года во ФСИН решили отправить его в исправительное учреждение в ЯНАО. Осужденный направил в суд иск, в котором просил признать это решение незаконным и принять новое – направить его в дагестанскую колонию.
Бывший депутат сетовал, что перевод в столь удаленную от его родного региона колонию не позволит ему видеться с пожилыми родителями. Суд не согласился с доводами Магомедова, он также установил, что мужчина в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем переписки, получения посылок и длительных свиданий, что подтверждается справкой из ИК "Белый медведь". Заявление было оставлено без удовлетворения в конце марта.