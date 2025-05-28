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Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета
Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета
Для Москвы чрезвычайно важно, что народ КНДР встал на сторону России в защите суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:48:00+03:00
2025-05-28T15:48:00+03:00
2025-05-28T15:48:00+03:00
москва
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
форум по международной безопасности в москве — 2025
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для Москвы чрезвычайно важно, что народ КНДР встал на сторону России в защите суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве, где проходит 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка. Такое боевое товарищество дорого стоит - оно с честью продолжает славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, В мире
Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета
Шойгу: товарищество РФ и КНДР продолжает традиции сокрушивших милитаризм предков