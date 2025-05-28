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Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета

Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета

Для Москвы чрезвычайно важно, что народ КНДР встал на сторону России в защите суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:48:00+03:00

2025-05-28T15:48:00+03:00

2025-05-28T15:48:00+03:00

москва

россия

кндр (северная корея)

сергей шойгу

форум по международной безопасности в москве — 2025

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для Москвы чрезвычайно важно, что народ КНДР встал на сторону России в защите суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве, где проходит 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка. Такое боевое товарищество дорого стоит - оно с честью продолжает славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм", - сказал Шойгу.

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Ольга Фомченкова

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