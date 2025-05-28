https://ria.ru/20250528/kndr-2019573071.html

Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области

Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МГБ КНДР Ли Чхан Дэ выразил особую благодарность за подвиг северокорейских воинов, добавив,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:40:00+03:00

2025-05-28T15:40:00+03:00

2025-05-28T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кндр (северная корея)

курская область

сергей шойгу

владимир путин

ким чен ын

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МГБ КНДР Ли Чхан Дэ выразил особую благодарность за подвиг северокорейских воинов, добавив, что они защищали Курскую область как свою родину. "Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - заявил Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В развитие договорённостей, достигнутых лидерами стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, Россия продолжит "работу по увековечению памяти погибших корейских братьев в борьбе с неонацистской заразой", добавил он.

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

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кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, безопасность, форум по международной безопасности в москве — 2025