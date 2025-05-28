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Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области
Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МГБ КНДР Ли Чхан Дэ выразил особую благодарность за подвиг северокорейских воинов, добавив,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:40:00+03:00
2025-05-28T15:40:00+03:00
2025-05-28T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кндр (северная корея)
курская область
сергей шойгу
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ким чен ын
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МГБ КНДР Ли Чхан Дэ выразил особую благодарность за подвиг северокорейских воинов, добавив, что они защищали Курскую область как свою родину. "Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - заявил Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В развитие договорённостей, достигнутых лидерами стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, Россия продолжит "работу по увековечению памяти погибших корейских братьев в борьбе с неонацистской заразой", добавил он.
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РИА Новости
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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, безопасность, форум по международной безопасности в москве — 2025
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Шойгу поблагодарил северокорейских военных за защиту Курской области
Шойгу: военные из Северной Кореи защищали Курскую область как свою родину