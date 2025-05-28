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Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:33:00+03:00
2025-05-28T15:33:00+03:00
2025-05-28T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве. "То, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и, главное, после начала СВО, свидетельствует о подлинно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
Шойгу: поддержка КНДР России после начала СВО говорит о ее независимой политике