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Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:33:00+03:00
2025-05-28T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кндр (северная корея)
республика крым
сергей шойгу
в мире
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве. "То, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и, главное, после начала СВО, свидетельствует о подлинно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), республика крым, сергей шойгу, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, КНДР (Северная Корея), Республика Крым, Сергей Шойгу, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине

Шойгу: поддержка КНДР России после начала СВО говорит о ее независимой политике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве.
"То, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и, главное, после начала СВО, свидетельствует о подлинно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости", - сказал Шойгу.
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