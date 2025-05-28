https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html

Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине

Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине

Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:33:00+03:00

2025-05-28T15:33:00+03:00

2025-05-28T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кндр (северная корея)

республика крым

сергей шойгу

в мире

форум по международной безопасности в москве — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Поддержка от КНДР воссоединения России с Крымом и в СВО свидетельствует о подлинно независимой политике Пхеньяна, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в среду в Москве. "То, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и, главное, после начала СВО, свидетельствует о подлинно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

россия

кндр (северная корея)

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кндр (северная корея), республика крым, сергей шойгу, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025