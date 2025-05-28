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Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом - РИА Новости, 28.05.2025
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09:08 28.05.2025 (обновлено: 10:16 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/interpol-2019483091.html
Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом
Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом - РИА Новости, 28.05.2025
Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом
Важно не допустить политизации Интерпола Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:08:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
россия
сергей шойгу
интерпол
брикс
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно не допустить политизации Интерпола Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Особенно востребована ведущаяся в рамках нашего объединения работа в целях формирования устойчивых к внешним рискам торгово-экономических и финансовых механизмов. Рассчитываем на поддержку усилий России на данном направлении, включая создание новой инвестиционной платформы", - сказал Шойгу, выступая на неформальной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Важно также не допустить политизации западниками деятельности многосторонних структур, включая группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Интерпол", - подчеркнул он. Мероприятие прошло в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, сергей шойгу, интерпол, брикс, безопасность, форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, Сергей Шойгу, Интерпол, БРИКС, Безопасность, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом

Шойгу призвал не допустить политизации Западом деятельности Интерпола

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНеформальная многосторонняя встреча высоких представителей государств БРИКС
Неформальная многосторонняя встреча высоких представителей государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Неформальная многосторонняя встреча высоких представителей государств БРИКС
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно не допустить политизации Интерпола Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Особенно востребована ведущаяся в рамках нашего объединения работа в целях формирования устойчивых к внешним рискам торгово-экономических и финансовых механизмов. Рассчитываем на поддержку усилий России на данном направлении, включая создание новой инвестиционной платформы", - сказал Шойгу, выступая на неформальной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Важно также не допустить политизации западниками деятельности многосторонних структур, включая группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Интерпол", - подчеркнул он.
Мероприятие прошло в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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