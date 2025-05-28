Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом
Шойгу призвал не допустить политизации Западом деятельности Интерпола
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНеформальная многосторонняя встреча высоких представителей государств БРИКС
Неформальная многосторонняя встреча высоких представителей государств БРИКС
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно не допустить политизации Интерпола Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Особенно востребована ведущаяся в рамках нашего объединения работа в целях формирования устойчивых к внешним рискам торгово-экономических и финансовых механизмов. Рассчитываем на поддержку усилий России на данном направлении, включая создание новой инвестиционной платформы", - сказал Шойгу, выступая на неформальной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Важно также не допустить политизации западниками деятельности многосторонних структур, включая группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Интерпол", - подчеркнул он.
Мероприятие прошло в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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