https://ria.ru/20250528/interpol-2019483091.html

Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом

Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом - РИА Новости, 28.05.2025

Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом

Важно не допустить политизации Интерпола Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:08:00+03:00

2025-05-28T09:08:00+03:00

2025-05-28T10:16:00+03:00

россия

сергей шойгу

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безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Важно не допустить политизации Интерпола Западом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Особенно востребована ведущаяся в рамках нашего объединения работа в целях формирования устойчивых к внешним рискам торгово-экономических и финансовых механизмов. Рассчитываем на поддержку усилий России на данном направлении, включая создание новой инвестиционной платформы", - сказал Шойгу, выступая на неформальной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Важно также не допустить политизации западниками деятельности многосторонних структур, включая группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Интерпол", - подчеркнул он. Мероприятие прошло в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей шойгу, интерпол, брикс, безопасность, форум по международной безопасности в москве — 2025