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В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры - РИА Новости, 28.05.2025
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16:55 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/gosduma-2019595532.html
В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры
В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры - РИА Новости, 28.05.2025
В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры
Россияне, в случае принятия инициативы, смогут подать заявление на самозапрет на участие в азартных играх через "Госуслуги", рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:55:00+03:00
2025-05-28T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россияне, в случае принятия инициативы, смогут подать заявление на самозапрет на участие в азартных играх через "Госуслуги", рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх. "Сегодня в первом чтении Госдума рассмотрела важный законопроект, направленный на защиту граждан от негативных последствий участия в азартных играх и профилактику игровой зависимости… Граждане смогут подать заявление на включение или исключение из перечня через удобный и доступный портал "Госуслуги", что обеспечит прозрачность и простоту процедуры", - сообщил Хамитов. Он рассказал, что законопроект вводит институт добровольного отказа от участия в азартных играх, что станет важным инструментом защиты для граждан, желающих ограничить своё участие и снизить риски развития зависимости, в частности, предусмотрено создание единого перечня лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, который будет вести "Единый регулятор азартных игр". После внесения в перечень, по словам депутата, все легальные организаторы азартных игр - букмекерские конторы, онлайн-платформы, казино и залы игровых автоматов - будут обязаны блокировать доступ к играм для таких граждан, а также запрещать направлять им рекламные материалы азартного характера на срок не менее 12 месяцев, что создаст дополнительный барьер, позволяющий людям избежать соблазна и сохранить контроль над своим поведением. "Актуальность данной инициативы обусловлена стремительным ростом рынка азартных игр в России и увеличением числа лиц, подверженных лудомании. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 350 миллионов человек во всём мире ежегодно сталкиваются с проблемами, связанными с игроманией. В России по разным оценкам до 5% взрослого населения страдают игровой зависимостью - это значительное социальное явление, требующее комплексного законодательного регулирования", - добавил Хамитов. Кроме того, политик сообщил, что проект обязывает игорные заведения разработать и утвердить положения об ответственной игре, которые должны быть размещены в доступных местах как в физических заведениях, так и в интернете. Такие меры, уточнил Хамитов, направлены на повышение информированности игроков, поддержку ответственного отношения к азартным играм и профилактику возникновения зависимости. "Опыт зарубежных стран - таких как Великобритания, Германия, Швеция, Казахстан и других - показывает высокую эффективность института самоограничения. Мы внимательно изучаем и адаптируем эти лучшие практики к российским условиям, что позволит значительно повысить уровень социальной защиты граждан", - отметил парламентарий. Хамитов уточнил, что это важная и своевременная инициатива, направленная на создание более безопасной и ответственной среды в сфере азартных игр, которая позволит снизить риски для здоровья и благополучия россиян.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры

Депутат Хамитов: самозапрет на азартные игры можно будет оформить на Госуслугах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россияне, в случае принятия инициативы, смогут подать заявление на самозапрет на участие в азартных играх через "Госуслуги", рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх.
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"Сегодня в первом чтении Госдума рассмотрела важный законопроект, направленный на защиту граждан от негативных последствий участия в азартных играх и профилактику игровой зависимости… Граждане смогут подать заявление на включение или исключение из перечня через удобный и доступный портал "Госуслуги", что обеспечит прозрачность и простоту процедуры", - сообщил Хамитов.
Он рассказал, что законопроект вводит институт добровольного отказа от участия в азартных играх, что станет важным инструментом защиты для граждан, желающих ограничить своё участие и снизить риски развития зависимости, в частности, предусмотрено создание единого перечня лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, который будет вести "Единый регулятор азартных игр".
После внесения в перечень, по словам депутата, все легальные организаторы азартных игр - букмекерские конторы, онлайн-платформы, казино и залы игровых автоматов - будут обязаны блокировать доступ к играм для таких граждан, а также запрещать направлять им рекламные материалы азартного характера на срок не менее 12 месяцев, что создаст дополнительный барьер, позволяющий людям избежать соблазна и сохранить контроль над своим поведением.
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"Актуальность данной инициативы обусловлена стремительным ростом рынка азартных игр в России и увеличением числа лиц, подверженных лудомании. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 350 миллионов человек во всём мире ежегодно сталкиваются с проблемами, связанными с игроманией. В России по разным оценкам до 5% взрослого населения страдают игровой зависимостью - это значительное социальное явление, требующее комплексного законодательного регулирования", - добавил Хамитов.
Кроме того, политик сообщил, что проект обязывает игорные заведения разработать и утвердить положения об ответственной игре, которые должны быть размещены в доступных местах как в физических заведениях, так и в интернете. Такие меры, уточнил Хамитов, направлены на повышение информированности игроков, поддержку ответственного отношения к азартным играм и профилактику возникновения зависимости.
"Опыт зарубежных стран - таких как Великобритания, Германия, Швеция, Казахстан и других - показывает высокую эффективность института самоограничения. Мы внимательно изучаем и адаптируем эти лучшие практики к российским условиям, что позволит значительно повысить уровень социальной защиты граждан", - отметил парламентарий.
Хамитов уточнил, что это важная и своевременная инициатива, направленная на создание более безопасной и ответственной среды в сфере азартных игр, которая позволит снизить риски для здоровья и благополучия россиян.
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