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Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей - РИА Новости, 28.05.2025
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03:54 28.05.2025
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Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей - РИА Новости, 28.05.2025
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей
Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:54:00+03:00
2025-05-28T03:54:00+03:00
общество
россия
ольга ткачева
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний", - рассказала Ткачева. По ее словам, чтобы снизить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу "капусты", чтобы в течение дня можно было регулировать теплообмен. "Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом", - подчеркнула собеседница агентства.
https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html
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общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук
Общество, Россия, Ольга Ткачева, Российская академия наук
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей

Гериатр Ткачева посоветовала пожилым людям одеваться по принципу капусты

© Fotolia / Sandor KacsoЗабота о пожилых людях
Забота о пожилых людях - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Fotolia / Sandor Kacso
Забота о пожилых людях. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний", - рассказала Ткачева.
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По ее словам, чтобы снизить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу "капусты", чтобы в течение дня можно было регулировать теплообмен.
"Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом", - подчеркнула собеседница агентства.
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