https://ria.ru/20250528/geriatr-2019464724.html
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей - РИА Новости, 28.05.2025
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей
Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:54:00+03:00
2025-05-28T03:54:00+03:00
2025-05-28T03:54:00+03:00
общество
россия
ольга ткачева
российская академия наук
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний", - рассказала Ткачева. По ее словам, чтобы снизить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу "капусты", чтобы в течение дня можно было регулировать теплообмен. "Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом", - подчеркнула собеседница агентства.
https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук
Общество, Россия, Ольга Ткачева, Российская академия наук
Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей
Гериатр Ткачева посоветовала пожилым людям одеваться по принципу капусты
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний", - рассказала Ткачева.
По ее словам, чтобы снизить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу "капусты", чтобы в течение дня можно было регулировать теплообмен.
"Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом", - подчеркнула собеседница агентства.