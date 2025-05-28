https://ria.ru/20250528/geriatr-2019464724.html

Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей

Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей - РИА Новости, 28.05.2025

Гериатр назвала перепады температуры опасными для пожилых людей

Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:54:00+03:00

2025-05-28T03:54:00+03:00

2025-05-28T03:54:00+03:00

общество

россия

ольга ткачева

российская академия наук

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями, так как повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "Резкие перепады температуры особенно могут быть опасны для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями. Повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма, простудных заболеваний", - рассказала Ткачева. По ее словам, чтобы снизить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу "капусты", чтобы в течение дня можно было регулировать теплообмен. "Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом", - подчеркнула собеседница агентства.

https://ria.ru/20250525/starenie-2018928721.html

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Дарья Буймова

общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук