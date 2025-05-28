https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ
"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ - РИА Новости, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ
Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: "Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!" РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:00:00+03:00
2025-05-28T08:00:00+03:00
2025-05-28T10:08:00+03:00
аналитика
россия
украина
европа
борис джонсон
оон
сво
спецоперация
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Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: "Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!"В 2021-м они костьми легли, лишь бы не допустить наших договоренностей с США. Висели, можно сказать, у Байдена на фалдах, оттаскивая старика от возможной мирной сделки. В декабре того же года сделали вид, что не увидели предложений России по общей безопасности. В апреле 2022-го прислали Бориса Джонсона в Киев, чтобы он сорвал мирные переговоры в Стамбуле.На всем протяжении СВО накачивали киевский режим оружием, ящиками подносили патроны, засылали ракеты и танки (ракеты мы сбили, а танки сожгли), раздухарили своих пропагандистов, чтобы те круглосуточно ездили по ушам украинцам.Сейчас вот пообещали России удары своим дальнобойным оружием по ее территориям. И не надо врать про какие-то там военные цели. Мы прекрасно видим, куда летят ваши изделия — по нашим мирным городам, по жилым кварталам, по женщинам и детям.И все это европейцы вытворяют под тем предлогом, что они стремятся к миру. Ну как это можно уложить в голове?Они хотят мира — а по российским городам летят их беспилотники и ракеты. С начала мая мы живем под непрестанным огнем противника, и только наши потрясающие пэвэошники стеной стоят между нами и смертью.Больше двух тысяч БПЛА, засланных украинцами, пытались пробить нашу оборону с начала мая. Были раненые, в том числе дети, были погибшие, тяжело об этом писать. Но европейцы, ближайшие наши соседи, не видели этого в упор.Зато стоило российским ВС разбомбить на Украине несколько чисто военных целей — вой поднялся до небес: ах, мол, Россия — агрессор. Ах, она не хочет мира! И вот европейцы опять виснут на фалдах — уже нового американского президента, — изо всех сил оттаскивая его от стола переговоров.Еще и хватило наглости созвать заседание Совбеза ООН, чтобы там опять начать кидаться обвинениями в Россию. Значит, вы так понимаете мир — ваши прокси будут безнаказанно бить по нашей стране, а мы будем терпеливо все это сносить, пропуская удар за ударом? Нет, так дело не пойдет.Российские представители запросили заседание Совбеза на 30 мая, чтобы там обсудить безумную агрессию европейских стран. Их стратегию — непрерывно раскручивать эскалацию, прикрываясь миротворческими лозунгами, — надо разоблачать, потому что она опасна для всех.Ведущие страны мира должны четко понять: Англия, Франция, Германия и Польша тащат планету в топку мировой войны. Отсидеться или погреть руки на ядерном костерке никому не удастся. "Коалиция желающих" желает и сама сгореть в огне, и весь мир утащить за собой туда же.Скажут, что ООН ничего не решает. Но, во-первых, Совбез все равно остается самой высокой трибуной, откуда Россия может и должна озвучить свою позицию. Во-вторых, наша работа в организации уже изменила позицию многих стран по отношению к СВО.Представители всех стран мира должны понять, как опасна ложь "коалиции желающих". Непрестанно завывая о мире, они пытаются не тушкой, так чучелком пропихнуть свои контингенты на Украину. Именно для этого они так истерично домогались 30-дневного прекращения огня.Но появление европейских военных на земле Украины будет означать официальное вступление Европы в войну с Россией. Нашей законной военной целью станут не только Жаны, Гансы и Збышеки, залезшие на бывшей УССР, но и их родные города.На протяжении трех лет европейские элиты растягиваются в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они кричат, что Россия — агрессор, ужас-ужас-ужас! С другой, пытаются внушить своим ширнармассам, что нашу страну можно провоцировать как угодно — все равно ответ не прилетит.На самом деле Москва проявляет крайний, зашкаливающий гуманизм по отношению к украинцам потому, что мы один народ. Но никаких сдерживающих механизмов относительно потомков Наполеона и Гитлера у нашего народа нет. Прилетит по всем — и мало никому не покажется, зацветут, распустятся в Берлине и Париже наши "герани" и "орешники". И да, наша ядерная доктрина предусматривает ответ по всем государствам, пытающимся поучаствовать в нападении на Россию.Все это, коротко говоря, означает мировую войну. И именно к ней толкают планету руководители Франции, Британии, Германии и Польши — до предела дискредитированные деятели, которых искренне ненавидит их собственное население.Руководство этих стран прекрасно понимает, как относятся к ним их граждане. У них теперь вилка: или народ ведет их в суд, или они ведут его на войну. Ну и разумеется, они выбирают войну — пускай эти нехорошие лишние людишки, которые сомневаются в величии Макрона, Мерца и Стармера, лучше погибнут на восточном фронте, чем попробуют вынести их с высоких постов. А сами-то они планируют отсидеться в бункерах, им все равно.Заседание Совбеза покажет миру, кто истинный поджигатель войны и агрессор. Европа просто не оставляет нам выхода — в заботе о безопасности наших граждан мы можем двигать свою буферную зону на запад, пока не упремся в Атлантический океан. А как выглядят экономика и демография после наскока на Россию, европейцы могут посмотреть на примере Украины — там все очень наглядно.Любой "Дранг нах Остен" в исполнении этих господ заканчивается всегда одинаково. Так будет и на этот раз. "Развалинами Берлина удовлетворен", — скажет русский солдат.
https://ria.ru/20250527/mid--2019275727.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html
https://ria.ru/20250527/ekspert-2019328932.html
https://ria.ru/20250527/merts-2019391504.html
https://ria.ru/20250527/merts-2019271894.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019262668.html
https://ria.ru/20250527/rossiya-2019260714.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019420687_204:0:1672:1101_1920x0_80_0_0_ad0acf50ffd73300a4eaecdfa83149d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, россия, украина, европа, борис джонсон, оон, сво, спецоперация
Аналитика, Россия, Украина, Европа, Борис Джонсон, ООН, СВО, Спецоперация
Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: "Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!"
В 2021-м они костьми легли, лишь бы не допустить наших договоренностей с США
. Висели, можно сказать, у Байдена на фалдах, оттаскивая старика от возможной мирной сделки. В декабре того же года сделали вид, что не увидели предложений России
по общей безопасности. В апреле 2022-го прислали Бориса Джонсона
в Киев
, чтобы он сорвал мирные переговоры в Стамбуле
.
На всем протяжении СВО накачивали киевский режим оружием, ящиками подносили патроны, засылали ракеты и танки (ракеты мы сбили, а танки сожгли), раздухарили своих пропагандистов, чтобы те круглосуточно ездили по ушам украинцам.
Сейчас вот пообещали России удары своим дальнобойным оружием по ее территориям. И не надо врать про какие-то там военные цели. Мы прекрасно видим, куда летят ваши изделия — по нашим мирным городам, по жилым кварталам, по женщинам и детям.
И все это европейцы вытворяют под тем предлогом, что они стремятся к миру. Ну как это можно уложить в голове?
Они хотят мира — а по российским городам летят их беспилотники и ракеты. С начала мая мы живем под непрестанным огнем противника, и только наши потрясающие пэвэошники стеной стоят между нами и смертью.
Больше двух тысяч БПЛА, засланных украинцами, пытались пробить нашу оборону с начала мая. Были раненые, в том числе дети, были погибшие, тяжело об этом писать. Но европейцы, ближайшие наши соседи, не видели этого в упор.
Зато стоило российским ВС разбомбить на Украине
несколько чисто военных целей — вой поднялся до небес: ах, мол, Россия — агрессор. Ах, она не хочет мира! И вот европейцы опять виснут на фалдах — уже нового американского президента, — изо всех сил оттаскивая его от стола переговоров.
Еще и хватило наглости созвать заседание Совбеза ООН
, чтобы там опять начать кидаться обвинениями в Россию. Значит, вы так понимаете мир — ваши прокси будут безнаказанно бить по нашей стране, а мы будем терпеливо все это сносить, пропуская удар за ударом? Нет, так дело не пойдет.
Российские представители запросили заседание Совбеза на 30 мая, чтобы там обсудить безумную агрессию европейских стран. Их стратегию — непрерывно раскручивать эскалацию, прикрываясь миротворческими лозунгами, — надо разоблачать, потому что она опасна для всех.
Ведущие страны мира должны четко понять: Англия
, Франция
, Германия
и Польша
тащат планету в топку мировой войны. Отсидеться или погреть руки на ядерном костерке никому не удастся. "Коалиция желающих" желает и сама сгореть в огне, и весь мир утащить за собой туда же.
Скажут, что ООН ничего не решает. Но, во-первых, Совбез все равно остается самой высокой трибуной, откуда Россия может и должна озвучить свою позицию. Во-вторых, наша работа в организации уже изменила позицию многих стран по отношению к СВО.
Представители всех стран мира должны понять, как опасна ложь "коалиции желающих". Непрестанно завывая о мире, они пытаются не тушкой, так чучелком пропихнуть свои контингенты на Украину. Именно для этого они так истерично домогались 30-дневного прекращения огня.
Но появление европейских военных на земле Украины будет означать официальное вступление Европы
в войну с Россией. Нашей законной военной целью станут не только Жаны, Гансы и Збышеки, залезшие на бывшей УССР, но и их родные города.
На протяжении трех лет европейские элиты растягиваются в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они кричат, что Россия — агрессор, ужас-ужас-ужас! С другой, пытаются внушить своим ширнармассам, что нашу страну можно провоцировать как угодно — все равно ответ не прилетит.
На самом деле Москва
проявляет крайний, зашкаливающий гуманизм по отношению к украинцам потому, что мы один народ. Но никаких сдерживающих механизмов относительно потомков Наполеона и Гитлера у нашего народа нет. Прилетит по всем — и мало никому не покажется, зацветут, распустятся в Берлине
и Париже
наши "герани" и "орешники". И да, наша ядерная доктрина предусматривает ответ по всем государствам, пытающимся поучаствовать в нападении на Россию.
Все это, коротко говоря, означает мировую войну. И именно к ней толкают планету руководители Франции, Британии, Германии и Польши — до предела дискредитированные деятели, которых искренне ненавидит их собственное население.
Руководство этих стран прекрасно понимает, как относятся к ним их граждане. У них теперь вилка: или народ ведет их в суд, или они ведут его на войну. Ну и разумеется, они выбирают войну — пускай эти нехорошие лишние людишки, которые сомневаются в величии Макрона, Мерца и Стармера, лучше погибнут на восточном фронте, чем попробуют вынести их с высоких постов. А сами-то они планируют отсидеться в бункерах, им все равно.
Заседание Совбеза покажет миру, кто истинный поджигатель войны и агрессор. Европа просто не оставляет нам выхода — в заботе о безопасности наших граждан мы можем двигать свою буферную зону на запад, пока не упремся в Атлантический океан
. А как выглядят экономика и демография после наскока на Россию, европейцы могут посмотреть на примере Украины — там все очень наглядно.
Любой "Дранг нах Остен" в исполнении этих господ заканчивается всегда одинаково. Так будет и на этот раз. "Развалинами Берлина удовлетворен", — скажет русский солдат.