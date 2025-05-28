https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ

"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ - РИА Новости, 28.05.2025

"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ

Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: "Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!" РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T10:08:00+03:00

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Удивительные все-таки люди, эти европейские миротворцы. Каждый день ставят себе на будильник песенку Галича: "Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне!"В 2021-м они костьми легли, лишь бы не допустить наших договоренностей с США. Висели, можно сказать, у Байдена на фалдах, оттаскивая старика от возможной мирной сделки. В декабре того же года сделали вид, что не увидели предложений России по общей безопасности. В апреле 2022-го прислали Бориса Джонсона в Киев, чтобы он сорвал мирные переговоры в Стамбуле.На всем протяжении СВО накачивали киевский режим оружием, ящиками подносили патроны, засылали ракеты и танки (ракеты мы сбили, а танки сожгли), раздухарили своих пропагандистов, чтобы те круглосуточно ездили по ушам украинцам.Сейчас вот пообещали России удары своим дальнобойным оружием по ее территориям. И не надо врать про какие-то там военные цели. Мы прекрасно видим, куда летят ваши изделия — по нашим мирным городам, по жилым кварталам, по женщинам и детям.И все это европейцы вытворяют под тем предлогом, что они стремятся к миру. Ну как это можно уложить в голове?Они хотят мира — а по российским городам летят их беспилотники и ракеты. С начала мая мы живем под непрестанным огнем противника, и только наши потрясающие пэвэошники стеной стоят между нами и смертью.Больше двух тысяч БПЛА, засланных украинцами, пытались пробить нашу оборону с начала мая. Были раненые, в том числе дети, были погибшие, тяжело об этом писать. Но европейцы, ближайшие наши соседи, не видели этого в упор.Зато стоило российским ВС разбомбить на Украине несколько чисто военных целей — вой поднялся до небес: ах, мол, Россия — агрессор. Ах, она не хочет мира! И вот европейцы опять виснут на фалдах — уже нового американского президента, — изо всех сил оттаскивая его от стола переговоров.Еще и хватило наглости созвать заседание Совбеза ООН, чтобы там опять начать кидаться обвинениями в Россию. Значит, вы так понимаете мир — ваши прокси будут безнаказанно бить по нашей стране, а мы будем терпеливо все это сносить, пропуская удар за ударом? Нет, так дело не пойдет.Российские представители запросили заседание Совбеза на 30 мая, чтобы там обсудить безумную агрессию европейских стран. Их стратегию — непрерывно раскручивать эскалацию, прикрываясь миротворческими лозунгами, — надо разоблачать, потому что она опасна для всех.Ведущие страны мира должны четко понять: Англия, Франция, Германия и Польша тащат планету в топку мировой войны. Отсидеться или погреть руки на ядерном костерке никому не удастся. "Коалиция желающих" желает и сама сгореть в огне, и весь мир утащить за собой туда же.Скажут, что ООН ничего не решает. Но, во-первых, Совбез все равно остается самой высокой трибуной, откуда Россия может и должна озвучить свою позицию. Во-вторых, наша работа в организации уже изменила позицию многих стран по отношению к СВО.Представители всех стран мира должны понять, как опасна ложь "коалиции желающих". Непрестанно завывая о мире, они пытаются не тушкой, так чучелком пропихнуть свои контингенты на Украину. Именно для этого они так истерично домогались 30-дневного прекращения огня.Но появление европейских военных на земле Украины будет означать официальное вступление Европы в войну с Россией. Нашей законной военной целью станут не только Жаны, Гансы и Збышеки, залезшие на бывшей УССР, но и их родные города.На протяжении трех лет европейские элиты растягиваются в парадоксальном шпагате. С одной стороны, они кричат, что Россия — агрессор, ужас-ужас-ужас! С другой, пытаются внушить своим ширнармассам, что нашу страну можно провоцировать как угодно — все равно ответ не прилетит.На самом деле Москва проявляет крайний, зашкаливающий гуманизм по отношению к украинцам потому, что мы один народ. Но никаких сдерживающих механизмов относительно потомков Наполеона и Гитлера у нашего народа нет. Прилетит по всем — и мало никому не покажется, зацветут, распустятся в Берлине и Париже наши "герани" и "орешники". И да, наша ядерная доктрина предусматривает ответ по всем государствам, пытающимся поучаствовать в нападении на Россию.Все это, коротко говоря, означает мировую войну. И именно к ней толкают планету руководители Франции, Британии, Германии и Польши — до предела дискредитированные деятели, которых искренне ненавидит их собственное население.Руководство этих стран прекрасно понимает, как относятся к ним их граждане. У них теперь вилка: или народ ведет их в суд, или они ведут его на войну. Ну и разумеется, они выбирают войну — пускай эти нехорошие лишние людишки, которые сомневаются в величии Макрона, Мерца и Стармера, лучше погибнут на восточном фронте, чем попробуют вынести их с высоких постов. А сами-то они планируют отсидеться в бункерах, им все равно.Заседание Совбеза покажет миру, кто истинный поджигатель войны и агрессор. Европа просто не оставляет нам выхода — в заботе о безопасности наших граждан мы можем двигать свою буферную зону на запад, пока не упремся в Атлантический океан. А как выглядят экономика и демография после наскока на Россию, европейцы могут посмотреть на примере Украины — там все очень наглядно.Любой "Дранг нах Остен" в исполнении этих господ заканчивается всегда одинаково. Так будет и на этот раз. "Развалинами Берлина удовлетворен", — скажет русский солдат.

https://ria.ru/20250527/mid--2019275727.html

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аналитика, россия, украина, европа, борис джонсон, оон, сво, спецоперация