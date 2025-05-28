https://ria.ru/20250528/durov-2019550078.html

Дуров рассказал, когда приедет в Дубай

Дуров рассказал, когда приедет в Дубай - РИА Новости, 28.05.2025

Дуров рассказал, когда приедет в Дубай

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проведет первую неделю июня в Дубае, а также анонсировал "хорошие новости". РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:01:00+03:00

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2025-05-28T14:01:00+03:00

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франция

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павел дуров

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проведет первую неделю июня в Дубае, а также анонсировал "хорошие новости". "Я буду в Дубае первую неделю июня - впереди хорошие новости", - говорится в сообщении основателя площадки в его Telegram-канале. Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре также напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. А в начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.

https://ria.ru/20250528/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250523/durov-2018577233.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, сша, дубай, павел дуров