Дуров рассказал, когда приедет в Дубай
Дуров анонсировал свой приезд в Дубай в первую неделю июня
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проведет первую неделю июня в Дубае, а также анонсировал "хорошие новости".
"Я буду в Дубае первую неделю июня - впереди хорошие новости", - говорится в сообщении основателя площадки в его Telegram-канале.
Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано.
В прокуратуре также напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
В конце августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. А в начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.