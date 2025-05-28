https://ria.ru/20250528/dron-2019481116.html

Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025

Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский дрон-камикадзе из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, а в склад боеприпасов ВСУ,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:55:00+03:00

2025-05-28T08:55:00+03:00

2025-05-28T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. В населенном пункте Алексеевка в ДНР российский дрон-камикадзе из-за работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, а в склад боеприпасов ВСУ, рассказал РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы "Дальневосточные ветра" 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Фил."Это уже северо-восточнее Богатыря, Алексеевка. Вылетели "по пикапу" (цель для FPV дрона. — Прим. ред.). Долго искали по населенному пункту, потому что он заехал под крону дерева. Высота нам позволяла опуститься ниже, поискать. И все, мы видим этот пикап, начинаем работать по нему", – отметил Фил.По словам бойца, при снижении и приближении к цели БПЛА попал под воздействие системы РЭБ противника."У нас глушит управление. И мы чисто случайно залетаем в гараж. А он (пикап ВСУ – ред.), получается, выгружал БК (боекомплект. — Прим. ред.). И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, была такая приятная (случайность. — Прим. ред.), что прям порадовало", — поделился командир отделения.Он также уточнил, что этот эпизод случился во время последнего боевого выхода, при боях за освобождение населенного пункта Богатырь.Минобороны сообщило об освобождении Богатыря 18 мая. Этот населенный пункт был мощным укрепрайоном противника в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Взятием Богатыря российские войска нанесли серьезный удар по обороне ВСУ на Южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20250528/marochko-2019480787.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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алексеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф