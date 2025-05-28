https://ria.ru/20250528/dengi-2019453661.html

Эксперт раскрыл, почему пора снимать деньги с накопительных счетов

Эксперт раскрыл, почему пора снимать деньги с накопительных счетов - РИА Новости, 28.05.2025

Эксперт раскрыл, почему пора снимать деньги с накопительных счетов

На фоне ожидающегося снижения ставок накопительные счета выглядят менее привлекательным инструментом. Куда лучше вложить деньги, агентству “Прайм” рассказал... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T02:15:00+03:00

2025-05-28T02:15:00+03:00

2025-05-28T02:15:00+03:00

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На фоне ожидающегося снижения ставок накопительные счета выглядят менее привлекательным инструментом. Куда лучше вложить деньги, агентству “Прайм” рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.Он напомнил, что ставки по накопительным счетам ниже, чем по вкладам и снижаются быстрее.“Если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью — пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15-20%”, — советует эксперт.Можно также направить средства в рынок облигаций. Их доходность на уровне вкладов, кроме того, облигации можно в любое время продать без потери доходности. Правда, они скоро начнут дорожать, так что желающим стоит поторопиться, добавил Родин.По его мнению, выгодно приобретать длинные гособлигации, которые начнут дорожать по мере снижения ключевой ставки. Можно также приобрести паи биржевых фондов денежного рынка — это надежно, ликвидно, доходность копится ежедневно и не теряется при снятии средств.

https://ria.ru/20250527/vklady-2019230813.html

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