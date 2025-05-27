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Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ - РИА Новости, 27.05.2025
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ
Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:09:00+03:00
2025-05-27T11:09:00+03:00
2025-05-27T11:09:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди. По ее словам, терпение России не безгранично. "Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
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украина, республика крым, россия, владимир зеленский, ольга ковитиди, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Республика Крым, Россия, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, В мире
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ
Ковитиди: ситуацию на Украине уговорами не разрешить, нужен отрезвляющий душ