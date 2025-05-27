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Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zelenskiy-2019285214.html
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ - РИА Новости, 27.05.2025
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ
Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:09:00+03:00
2025-05-27T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
республика крым
россия
владимир зеленский
ольга ковитиди
совет федерации рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди. По ее словам, терпение России не безгранично. "Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
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украина, республика крым, россия, владимир зеленский, ольга ковитиди, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Республика Крым, Россия, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, В мире
Экс-сенатор от Крыма заявила, что Зеленскому нужен отрезвляющий душ

Ковитиди: ситуацию на Украине уговорами не разрешить, нужен отрезвляющий душ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Режиму Владимира Зеленского нужен отрезвляющий душ, одними переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить, таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Рассказывая о мире и переговорах, Зеленский системно наносит удары по нашим объектам социальной и мирной инфраструктуры. Даже в преддверии Дня Победы он пытался сорвать парад атаками беспилотников и провокациями. Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать", - сказала Ковитиди.
По ее словам, терпение России не безгранично.
"Зеленский, как и Байден — сбитый летчик. Ему война выгодна, поэтому он врет и юлит", - сказала Ковитиди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп отомстил Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой
21 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРеспублика КрымРоссияВладимир ЗеленскийОльга КовитидиСовет Федерации РФВ мире
 
 
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