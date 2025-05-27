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Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан с улучшением работы Telegram - РИА Новости, 27.05.2025
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23:50 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019450689.html
Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан с улучшением работы Telegram
Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан с улучшением работы Telegram - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан с улучшением работы Telegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан и улучшения работы мессенджера Telegram в регионе. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:50:00+03:00
2025-05-27T23:50:00+03:00
общество
технологии
республика дагестан
россия
мария захарова
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан и улучшения работы мессенджера Telegram в регионе. Как отметила Захарова, ряд оппозиционных ресурсов Дагестана утверждали, что якобы заблокированный Telegram начал работать после ее прибытия в регион без прокси и VPN, а после того как она уехала, мессенджер заблокировался вновь. "Завидую, у меня все работало не очень", - написала Захарова в своем Telegram-канале. При этом в ответ на публикации о том, что Telegram "разблокировался" после ее отъезда, отметила, что еще находится в Дагестане. Ранее Захарова пригласила всех посетить Дагестан, поскольку "здесь культуры различных народов остаются и находятся в гармоничном сосуществовании". Местные Telegram-каналы в Дагестане на днях сообщали, что после нескольких месяцев блокировки мессенджер Telegram вновь заработал в республике. С октября 2024 года пользователи в Дагестане и Чечне испытывают проблемы с доступом к Telegram, мессенджер на территории республик работает лишь через VPN или с помощью прокси-сервисов.
https://ria.ru/20250308/telegram-2003842006.html
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общество, технологии, республика дагестан, россия, мария захарова
Общество, Технологии, Республика Дагестан, Россия, Мария Захарова
Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан с улучшением работы Telegram

Захарова иронично ответила на критику оппозиционеров Дагестана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла связь ее приезда в Дагестан и улучшения работы мессенджера Telegram в регионе.
Как отметила Захарова, ряд оппозиционных ресурсов Дагестана утверждали, что якобы заблокированный Telegram начал работать после ее прибытия в регион без прокси и VPN, а после того как она уехала, мессенджер заблокировался вновь.
"Завидую, у меня все работало не очень", - написала Захарова в своем Telegram-канале. При этом в ответ на публикации о том, что Telegram "разблокировался" после ее отъезда, отметила, что еще находится в Дагестане.
Ранее Захарова пригласила всех посетить Дагестан, поскольку "здесь культуры различных народов остаются и находятся в гармоничном сосуществовании".
Местные Telegram-каналы в Дагестане на днях сообщали, что после нескольких месяцев блокировки мессенджер Telegram вновь заработал в республике. С октября 2024 года пользователи в Дагестане и Чечне испытывают проблемы с доступом к Telegram, мессенджер на территории республик работает лишь через VPN или с помощью прокси-сервисов.
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ОбществоТехнологииРеспублика ДагестанРоссияМария Захарова
 
 
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