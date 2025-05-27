https://ria.ru/20250527/yakovenko-2019445512.html

Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности

Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности - РИА Новости, 27.05.2025

Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности

Целью создаваемой системы евразийской безопасности является предотвращение милитаризации континента, а обеспечено это может быть соглашениями о ненападении... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T22:17:00+03:00

2025-05-27T22:17:00+03:00

2025-05-27T22:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Целью создаваемой системы евразийской безопасности является предотвращение милитаризации континента, а обеспечено это может быть соглашениями о ненападении между странами, заявил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "Самая главная цель, конечно - предотвращение милитаризации и, естественно, снижение различных угроз, которые потенциально могут возникать в результате скажем политики тех же стран НАТО, которые постепенно на сегодняшний день начинают милитаризировать евро-азиатское пространство", - заявил Яковенко, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, материальной основой, евразийской безопасности могут стать соглашения о ненападении между странами-участниками евразийской системы безопасности. "Мы, например, обсуждаем такие идеи, как заключение соглашений о ненападении между участниками евразийской системы безопасности", - отметил Яковенко. По его словам, создатели системы безопасности сегодня находятся в самом начале этого большого пути. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. США за послевоенные годы превратили Японию в большой "непотопляемый авианосец" для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом и, по сути, отводят этой стране роль восточного филиала НАТО, заявил ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совместном заявлении отметили, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Стороны призвали все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире. В совместном заявлении лидеров двух стран также было подчеркнуто, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил ранее в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

https://ria.ru/20250526/myunkhen-2019098498.html

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html

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россия, александр яковенко, евразия, в мире, безопасность