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Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности - РИА Новости, 27.05.2025
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22:17 27.05.2025 (обновлено: 22:21 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/yakovenko-2019445512.html
Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности
Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности - РИА Новости, 27.05.2025
Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности
Целью создаваемой системы евразийской безопасности является предотвращение милитаризации континента, а обеспечено это может быть соглашениями о ненападении... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:17:00+03:00
2025-05-27T22:21:00+03:00
россия
александр яковенко
евразия
в мире
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Целью создаваемой системы евразийской безопасности является предотвращение милитаризации континента, а обеспечено это может быть соглашениями о ненападении между странами, заявил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "Самая главная цель, конечно - предотвращение милитаризации и, естественно, снижение различных угроз, которые потенциально могут возникать в результате скажем политики тех же стран НАТО, которые постепенно на сегодняшний день начинают милитаризировать евро-азиатское пространство", - заявил Яковенко, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, материальной основой, евразийской безопасности могут стать соглашения о ненападении между странами-участниками евразийской системы безопасности. "Мы, например, обсуждаем такие идеи, как заключение соглашений о ненападении между участниками евразийской системы безопасности", - отметил Яковенко. По его словам, создатели системы безопасности сегодня находятся в самом начале этого большого пути. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. США за послевоенные годы превратили Японию в большой "непотопляемый авианосец" для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом и, по сути, отводят этой стране роль восточного филиала НАТО, заявил ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совместном заявлении отметили, что военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Стороны призвали все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире. В совместном заявлении лидеров двух стран также было подчеркнуто, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил ранее в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
https://ria.ru/20250526/myunkhen-2019098498.html
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россия, александр яковенко, евразия, в мире, безопасность
Россия, Александр Яковенко, Евразия, В мире, Безопасность
Яковенко назвал возможный способ обеспечения евразийской безопасности

Яковенко: евразийскую безопасность можно обеспечить соглашениями о ненападении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Целью создаваемой системы евразийской безопасности является предотвращение милитаризации континента, а обеспечено это может быть соглашениями о ненападении между странами, заявил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"Самая главная цель, конечно - предотвращение милитаризации и, естественно, снижение различных угроз, которые потенциально могут возникать в результате скажем политики тех же стран НАТО, которые постепенно на сегодняшний день начинают милитаризировать евро-азиатское пространство", - заявил Яковенко, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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26 мая, 13:44
По его словам, материальной основой, евразийской безопасности могут стать соглашения о ненападении между странами-участниками евразийской системы безопасности.
"Мы, например, обсуждаем такие идеи, как заключение соглашений о ненападении между участниками евразийской системы безопасности", - отметил Яковенко.
По его словам, создатели системы безопасности сегодня находятся в самом начале этого большого пути.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
США за послевоенные годы превратили Японию в большой "непотопляемый авианосец" для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом и, по сути, отводят этой стране роль восточного филиала НАТО, заявил ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Стороны призвали все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире. В совместном заявлении лидеров двух стран также было подчеркнуто, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств.
Россия открыта к диалогу о создании архитектуры евразийской безопасности со всеми странами континента и представителями НАТО и Евросоюза, заявил ранее в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
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