Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/vystavka-2019435088.html
В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны
В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны
Фракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе", посвященную памяти о подвиге советского народа в годы Великой... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:17:00+03:00
2025-05-27T20:17:00+03:00
сергей миронов
госдума рф
владимир конкин
россия
партия "справедливая россия - за правду"
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019434531_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_aaf45d9ed5f5b98c21398a461ec02744.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе", посвященную памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На выставке показаны лучшие дипломные работы выпускников Московского академического художественного училища на тему войны, созданные в период с 1957 по 2024 год. "Спасибо выпускникам МАХУ за такие уникальные работы. Я уверен, что молодёжь всё это впитывает. Самое главное, что сохранены традиции. Мы никогда не должны забывать, должны помнить и передавать это из поколения в поколение. Такие живописные работы очень важны. Здесь и талант художников, и эмоции, и то, что, действительно, будоражит память, наши чувства", – сказал на открытии выставки лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов. Самые ранние работы, которые представлены на выставке, выполнены студентами, которые в детстве пережили события Великой Отечественной войны. Полотна 1970-1990-х годов выполнялись под руководством преподавателей училища – ветеранов войны. Многие работы посвящены фронтовикам: Владимиру Пастухову, служившему в течение всей войны на минном тральщике, артиллеристу Рафаилу Диденко, Валерию Чучелову, который расписался в 1945 году на Рейхстаге. "Здесь нет конъюнктуры, здесь нет вот того фанфарного звона, который часто сбивается в какой-то ложный пафос, который третирует нас и придаёт лозунговости больше, чем художественной ценности тому или иному произведению… Несмотря на то, что многие авторы достаточно молоды, вот эта взрослость сердечная – это и есть память о том, что прожила наша страна", – подчеркнул член Центрального совета партии СРЗП, заслуженный артист РФ Владимир Конкин. Кроме того, в пресс-службе партии сообщили РИА Новости, что после открытия выставки Миронов провёл встречу со студентами и преподавателями Московского академического художественного училища. На память студенты подарили политику картину, написанную в стенах МАХУ.
https://ria.ru/20250523/lugansk-2018771325.html
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018176254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019434531_80:0:800:540_1920x0_80_0_0_bffe5064bd88f63e60da7a3f81002696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей миронов, госдума рф, владимир конкин, россия, партия "справедливая россия - за правду", великая отечественная война (1941-1945)
Сергей Миронов, Госдума РФ, Владимир Конкин, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду", Великая Отечественная война (1941-1945)
В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны

Справедливоросы открыли в Госдуме выставку "Путь к Победе"

© Фото : Олег Нилов/ВКонтактеФракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе"
Фракция Справедливая Россия - За правду открыла в Госдуме выставку Путь к Победе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Олег Нилов/ВКонтакте
Фракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе", посвященную памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
На выставке показаны лучшие дипломные работы выпускников Московского академического художественного училища на тему войны, созданные в период с 1957 по 2024 год.
В Луганск прибыла интерактивная выставка Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Луганск прибыл "Поезд Победы"
23 мая, 20:07
"Спасибо выпускникам МАХУ за такие уникальные работы. Я уверен, что молодёжь всё это впитывает. Самое главное, что сохранены традиции. Мы никогда не должны забывать, должны помнить и передавать это из поколения в поколение. Такие живописные работы очень важны. Здесь и талант художников, и эмоции, и то, что, действительно, будоражит память, наши чувства", – сказал на открытии выставки лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.
Самые ранние работы, которые представлены на выставке, выполнены студентами, которые в детстве пережили события Великой Отечественной войны. Полотна 1970-1990-х годов выполнялись под руководством преподавателей училища – ветеранов войны. Многие работы посвящены фронтовикам: Владимиру Пастухову, служившему в течение всей войны на минном тральщике, артиллеристу Рафаилу Диденко, Валерию Чучелову, который расписался в 1945 году на Рейхстаге.
"Здесь нет конъюнктуры, здесь нет вот того фанфарного звона, который часто сбивается в какой-то ложный пафос, который третирует нас и придаёт лозунговости больше, чем художественной ценности тому или иному произведению… Несмотря на то, что многие авторы достаточно молоды, вот эта взрослость сердечная – это и есть память о том, что прожила наша страна", – подчеркнул член Центрального совета партии СРЗП, заслуженный артист РФ Владимир Конкин.
Кроме того, в пресс-службе партии сообщили РИА Новости, что после открытия выставки Миронов провёл встречу со студентами и преподавателями Московского академического художественного училища. На память студенты подарили политику картину, написанную в стенах МАХУ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на церемонии возложения венка к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у мемориала Мать Армения в парке Победы в Ереване. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Ереване
21 мая, 08:53
 
Сергей МироновГосдума РФВладимир КонкинРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала