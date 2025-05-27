https://ria.ru/20250527/vystavka-2019435088.html

В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны

В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны - РИА Новости, 27.05.2025

В Госдуме открылась выставка о подвиге советского народа в годы войны

Фракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе", посвященную памяти о подвиге советского народа в годы Великой... РИА Новости, 27.05.2025

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2025-05-27T20:17:00+03:00

2025-05-27T20:17:00+03:00

сергей миронов

госдума рф

владимир конкин

россия

партия "справедливая россия - за правду"

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" открыла в Госдуме выставку "Путь к Победе", посвященную памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На выставке показаны лучшие дипломные работы выпускников Московского академического художественного училища на тему войны, созданные в период с 1957 по 2024 год. "Спасибо выпускникам МАХУ за такие уникальные работы. Я уверен, что молодёжь всё это впитывает. Самое главное, что сохранены традиции. Мы никогда не должны забывать, должны помнить и передавать это из поколения в поколение. Такие живописные работы очень важны. Здесь и талант художников, и эмоции, и то, что, действительно, будоражит память, наши чувства", – сказал на открытии выставки лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов. Самые ранние работы, которые представлены на выставке, выполнены студентами, которые в детстве пережили события Великой Отечественной войны. Полотна 1970-1990-х годов выполнялись под руководством преподавателей училища – ветеранов войны. Многие работы посвящены фронтовикам: Владимиру Пастухову, служившему в течение всей войны на минном тральщике, артиллеристу Рафаилу Диденко, Валерию Чучелову, который расписался в 1945 году на Рейхстаге. "Здесь нет конъюнктуры, здесь нет вот того фанфарного звона, который часто сбивается в какой-то ложный пафос, который третирует нас и придаёт лозунговости больше, чем художественной ценности тому или иному произведению… Несмотря на то, что многие авторы достаточно молоды, вот эта взрослость сердечная – это и есть память о том, что прожила наша страна", – подчеркнул член Центрального совета партии СРЗП, заслуженный артист РФ Владимир Конкин. Кроме того, в пресс-службе партии сообщили РИА Новости, что после открытия выставки Миронов провёл встречу со студентами и преподавателями Московского академического художественного училища. На память студенты подарили политику картину, написанную в стенах МАХУ.

https://ria.ru/20250523/lugansk-2018771325.html

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018176254.html

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сергей миронов, госдума рф, владимир конкин, россия, партия "справедливая россия - за правду", великая отечественная война (1941-1945)