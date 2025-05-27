https://ria.ru/20250527/vashington-2019231086.html

В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России

В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России - РИА Новости, 27.05.2025

В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России

Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, почитающий память о погибших в войнах американцев, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:24:00+03:00

2025-05-27T00:24:00+03:00

2025-05-27T00:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, почитающий память о погибших в войнах американцев, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако флага России на параде представлено не было, передает корреспондент РИА Новости. Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью "Салют союзным странам Второй мировой войны", несли флаги государств, которые вместе противостояли державам "оси". Среди них отсутствовал не только флаг России или СССР, но и многих других стран-участниц коалиции. В День Поминовения, проводящийся в последний понедельник мая, чтят память о погибших в войнах американцев. Традиция появилась в 1868 году, после гражданской войны в США. Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для обеспечения победы во Второй мировой войне. Он также предложил отмечать День Победы во Второй мировой войне 8 мая. В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания Трампа "глубоко ошибочными" и популистскими.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

https://ria.ru/20250524/tramp-2018914930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, ссср, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф