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В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России - РИА Новости, 27.05.2025
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00:24 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/vashington-2019231086.html
В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России
В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России - РИА Новости, 27.05.2025
В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России
Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, почитающий память о погибших в войнах американцев, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:24:00+03:00
2025-05-27T00:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, почитающий память о погибших в войнах американцев, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако флага России на параде представлено не было, передает корреспондент РИА Новости. Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью "Салют союзным странам Второй мировой войны", несли флаги государств, которые вместе противостояли державам "оси". Среди них отсутствовал не только флаг России или СССР, но и многих других стран-участниц коалиции. В День Поминовения, проводящийся в последний понедельник мая, чтят память о погибших в войнах американцев. Традиция появилась в 1868 году, после гражданской войны в США. Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для обеспечения победы во Второй мировой войне. Он также предложил отмечать День Победы во Второй мировой войне 8 мая. В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания Трампа "глубоко ошибочными" и популистскими.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html
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в мире, сша, россия, ссср, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, США, Россия, СССР, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России

Парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без флага России

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Участники парада в День Поминовения в Вашингтоне, почитающий память о погибших в войнах американцев, пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако флага России на параде представлено не было, передает корреспондент РИА Новости.
Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью "Салют союзным странам Второй мировой войны", несли флаги государств, которые вместе противостояли державам "оси". Среди них отсутствовал не только флаг России или СССР, но и многих других стран-участниц коалиции.
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Вчера, 14:25
В День Поминовения, проводящийся в последний понедельник мая, чтят память о погибших в войнах американцев. Традиция появилась в 1868 году, после гражданской войны в США.
Ранее в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, для обеспечения победы во Второй мировой войне. Он также предложил отмечать День Победы во Второй мировой войне 8 мая.
В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания Трампа "глубоко ошибочными" и популистскими.
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