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Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 27.05.2025 (обновлено: 12:57 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019292588.html
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области - РИА Новости, 27.05.2025
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области
Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:36:00+03:00
2025-05-27T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомирская область
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ. "20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
житомирская область
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житомирская область, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области

ВС РФ 20 мая поразили инфраструктуру аэродрома Озерное в Житомирской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ.
"20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаРоссийские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
© Инфографика
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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