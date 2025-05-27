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Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области

Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области - РИА Новости, 27.05.2025

Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области

Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:36:00+03:00

2025-05-27T11:36:00+03:00

2025-05-27T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

житомирская область

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ. "20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

житомирская область

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

житомирская область, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность