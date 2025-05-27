https://ria.ru/20250527/ukraina-2019292588.html
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области - РИА Новости, 27.05.2025
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области
Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:36:00+03:00
2025-05-27T11:36:00+03:00
2025-05-27T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомирская область
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ. "20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
житомирская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомирская область, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные поразили аэродром Озерное в Житомирской области
ВС РФ 20 мая поразили инфраструктуру аэродрома Озерное в Житомирской области