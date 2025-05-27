В Совфеде обвинили Запад в искажении данных о российских ударах по Украине
Чижов: Запад умалчивает, что ответные удары РФ наносятся по военным объектам
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Власти стран Запада и СМИ этих государств умалчивают, что ответные удары России направлены только против военных объектов Украины, объектов инфраструктуры, в том числе транспортной инфраструктуры, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.
Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении Минобороны РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.
© ИнфографикаРоссийские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
© Инфографика
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
"Западные средства массовой информации вслед за ними и политические круги западных стран, в том числе европейских, в первую очередь европейских, рисуют прямо противоположную картину, своего рода альтернативную реальность, утверждая, что наши удары наносятся по жилым кварталам", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам сенатора, ответ России на атаки на территорию страны подаётся как акты агрессии, как бомбардировки по жилым массивам, по каким-то общественным объектам. "И нигде, разумеется, не говорится, что это ответные удары, в ответ на то, что творят вооружённые силы Украины на российской территории", - подчеркнул Чижов. Кроме того, "эти наши ответные удары направлены только против военных объектов, объектов инфраструктуры, в том числе транспортной инфраструктуры", сказал сенатор. "Так что, если сопоставить две картинки, то, конечно, понятно, что попытки рисовать альтернативную реальность у киевских пропагандистов встречают благоприятную почву на Западе, в том числе в высказываниях западных официальных лиц", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18