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Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая - РИА Новости, 27.05.2025
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11:47 27.05.2025 (обновлено: 12:02 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/udar-2019295134.html
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая - РИА Новости, 27.05.2025
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая
Российские военные 25 мая нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, выпускающим в том числе компоненты ракетного оружия, сообщило во вторник... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:47:00+03:00
2025-05-27T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
киевская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 25 мая нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, выпускающим в том числе компоненты ракетного оружия, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Двадцать пятого мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.Минобороны РФ перечислило эти предприятия - "Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "Спецоборонмаш" (Житомирская область); "Завод "Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" (Черниговская область); "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская область); "Красиловский агрегатный завод" (Хмельницкая область); "Павлоградский химический завод" (Днепропетровская область); завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" (Тернопольская область); предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" (Киевская область); Одесский авиационный завод; предприятие разработки и производства БпЛА "Девиро" (Днепропетровская область); авиационно-ремонтный завод "Чугуев" (Харьковская область).Также были поражены центры радио- и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству беспилотников, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.Кроме того, были поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.
https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), киевская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киевская область, Днепропетровская область
Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая

МО РФ: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 25 мая нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, выпускающим в том числе компоненты ракетного оружия, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Двадцать пятого мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
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Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки
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Минобороны РФ перечислило эти предприятия - "Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "Спецоборонмаш" (Житомирская область); "Завод "Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" (Черниговская область); "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская область); "Красиловский агрегатный завод" (Хмельницкая область); "Павлоградский химический завод" (Днепропетровская область); завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" (Тернопольская область); предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" (Киевская область); Одесский авиационный завод; предприятие разработки и производства БпЛА "Девиро" (Днепропетровская область); авиационно-ремонтный завод "Чугуев" (Харьковская область).
Также были поражены центры радио- и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству беспилотников, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.
Кроме того, были поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киевская областьДнепропетровская область
 
 
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