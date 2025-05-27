https://ria.ru/20250527/udar-2019295134.html

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая - РИА Новости, 27.05.2025

Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК Украины 25 мая

Российские военные 25 мая нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, выпускающим в том числе компоненты ракетного оружия, сообщило во вторник... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:47:00+03:00

2025-05-27T11:47:00+03:00

2025-05-27T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

киевская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 25 мая нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, выпускающим в том числе компоненты ракетного оружия, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Двадцать пятого мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.Минобороны РФ перечислило эти предприятия - "Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "Спецоборонмаш" (Житомирская область); "Завод "Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" (Черниговская область); "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (Сумская область); "Красиловский агрегатный завод" (Хмельницкая область); "Павлоградский химический завод" (Днепропетровская область); завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" (Тернопольская область); предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" (Киевская область); Одесский авиационный завод; предприятие разработки и производства БпЛА "Девиро" (Днепропетровская область); авиационно-ремонтный завод "Чугуев" (Харьковская область).Также были поражены центры радио- и радиотехнической разведки в Киевской области, цеха по производству беспилотников, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях; места производства и пункты управления БПЛА на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области.Кроме того, были поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.

https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), киевская область, днепропетровская область