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ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны, заявил Трамп - РИА Новости, 27.05.2025
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16:34 27.05.2025 (обновлено: 17:22 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/tramp-2019375457.html
ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны, заявил Трамп
ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны, заявил Трамп - РИА Новости, 27.05.2025
ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны, заявил Трамп
Евросоюз на фоне эскалации торговой войны запросил встречу с представителями США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:34:00+03:00
2025-05-27T17:22:00+03:00
евросоюз
сша
китай
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Евросоюз на фоне эскалации торговой войны запросил встречу с представителями США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Мне только что сообщили, что ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они наконец, как я потребовал и от Китая, откроют европейские страны для торговли с Соединенными Штатами Америки. Оба (Евросоюз и КНР. — Прим. ред.) будут очень счастливы и успешны, если они это сделают", — написал он.В минувшую пятницу глава Белого дома пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, поскольку переговоры о торговле c Европой ни к чему не ведут. По его словам, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, торговые барьеры, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привело к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.Через два дня, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом. По его итогам она отметила, что Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы.При этом уже 9 апреля президент США сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.
https://ria.ru/20250525/poshliny-2018923949.html
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евросоюз, сша, китай, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире, европа
Евросоюз, США, Китай, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Европа
ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны, заявил Трамп

Трамп: ЕС запросил встречу с представителями США из-за эскалации торговой войны

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Евросоюз на фоне эскалации торговой войны запросил встречу с представителями США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Мне только что сообщили, что ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они наконец, как я потребовал и от Китая, откроют европейские страны для торговли с Соединенными Штатами Америки. Оба (Евросоюз и КНР. — Прим. ред.) будут очень счастливы и успешны, если они это сделают", — написал он.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Опрос: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет
25 мая, 00:25
В минувшую пятницу глава Белого дома пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, поскольку переговоры о торговле c Европой ни к чему не ведут. По его словам, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, торговые барьеры, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привело к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.
Через два дня, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом. По его итогам она отметила, что Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.

США — главный торговый партнер ЕС. На них приходится более 20 процентов всего экспорта союза. В частности, европейцы поставляют автомобили, строительную технику и оборудование, фармацевтические товары. После введения Соединенными Штатами новых пошлин объем тарифов на продукцию из Евросоюза может вырасти в 11 раз — с семи до 80 миллиардов евро. Фактически это затронет около 70 процентов от всего экспорта сообщества.

В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы.
При этом уже 9 апреля президент США сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ: США пытаются добиться введения ЕС пошлин на товары КНР
24 мая, 07:45
 
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