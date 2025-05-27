ЕС запросил встречу на фоне эскалации торговой войны, заявил Трамп
Трамп: ЕС запросил встречу с представителями США из-за эскалации торговой войны
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Евросоюз на фоне эскалации торговой войны запросил встречу с представителями США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Мне только что сообщили, что ЕС позвонили, чтобы быстро назначить даты встреч. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они наконец, как я потребовал и от Китая, откроют европейские страны для торговли с Соединенными Штатами Америки. Оба (Евросоюз и КНР. — Прим. ред.) будут очень счастливы и успешны, если они это сделают", — написал он.
В минувшую пятницу глава Белого дома пригрозил ЕС ввести 50-процентные пошлины с 1 июня, поскольку переговоры о торговле c Европой ни к чему не ведут. По его словам, налоги на добавленную стоимость, корпоративные штрафы, торговые барьеры, несправедливые судебные иски против американских компаний и многое другое привело к дефициту торгового баланса в размере более 250 миллионов долларов в год.
Через два дня, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с Трампом. По его итогам она отметила, что Евросоюзу для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля.
США — главный торговый партнер ЕС. На них приходится более 20 процентов всего экспорта союза. В частности, европейцы поставляют автомобили, строительную технику и оборудование, фармацевтические товары. После введения Соединенными Штатами новых пошлин объем тарифов на продукцию из Евросоюза может вырасти в 11 раз — с семи до 80 миллиардов евро. Фактически это затронет около 70 процентов от всего экспорта сообщества.
В начале апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составляет десять процентов, а для 57 стран заработали повышенные тарифы.
При этом уже 9 апреля президент США сообщил, что более 75 государств запросили переговоры, поэтому в течение 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые пошлины в десять процентов.