Рейтинг@Mail.ru
СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/tramp-2019277703.html
СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК
СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК
Вашингтон, по всей видимости, не заинтересован в проведении торговых переговоров с ЕС, европейские страны, напротив, воодушевились после разговора президента... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:37:00+03:00
2025-05-27T10:37:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/81/1497318120_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1a3357b01b45ffe34046977302254931.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вашингтон, по всей видимости, не заинтересован в проведении торговых переговоров с ЕС, европейские страны, напротив, воодушевились после разговора президента США Дональда Трампа с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает испанская газета Pais. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и отметила, что для достижения торговой сделки с США ЕС потребуется время до 9 июля. "В некоторых европейских столицах с надеждой восприняли изменение тональности и верят в скорое заключение сделки… (Однако - ред.) по словам нескольких европейских источников, пока Вашингтон со своими предложениями скорее стремится к капитуляции, чем к переговорам, в ходе которых обе стороны пойдут на уступки ради меньшего из зол", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что уверенность Брюсселя базируется на том, что после звонка Трамп заявил прессе, что дал согласие на проведение "переговоров, в которых дата 9 июля будет отмечена красным". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html
https://ria.ru/20250523/bessent-2018746113.html
сша
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/81/1497318120_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_a9c99de68946c9985631373a75231e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК

Pais: страны ЕС воодушевились после разговора Трампа с фон дер Ляйен

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вашингтон, по всей видимости, не заинтересован в проведении торговых переговоров с ЕС, европейские страны, напротив, воодушевились после разговора президента США Дональда Трампа с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает испанская газета Pais.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и отметила, что для достижения торговой сделки с США ЕС потребуется время до 9 июля.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь
22 апреля, 06:31
"В некоторых европейских столицах с надеждой восприняли изменение тональности и верят в скорое заключение сделки… (Однако - ред.) по словам нескольких европейских источников, пока Вашингтон со своими предложениями скорее стремится к капитуляции, чем к переговорам, в ходе которых обе стороны пойдут на уступки ради меньшего из зол", - говорится в материале на сайте издания.
Отмечается, что уверенность Брюсселя базируется на том, что после звонка Трамп заявил прессе, что дал согласие на проведение "переговоров, в которых дата 9 июля будет отмечена красным".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
У ЕС есть проблема коллективных действий, заявил глава минфина США
23 мая, 18:03
 
СШАВашингтон (штат)БрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала