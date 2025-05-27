https://ria.ru/20250527/tramp-2019277703.html

СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК

СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК - РИА Новости, 27.05.2025

СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК

Вашингтон, по всей видимости, не заинтересован в проведении торговых переговоров с ЕС, европейские страны, напротив, воодушевились после разговора президента... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:37:00+03:00

2025-05-27T10:37:00+03:00

2025-05-27T10:37:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

брюссель

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вашингтон, по всей видимости, не заинтересован в проведении торговых переговоров с ЕС, европейские страны, напротив, воодушевились после разговора президента США Дональда Трампа с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает испанская газета Pais. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и отметила, что для достижения торговой сделки с США ЕС потребуется время до 9 июля. "В некоторых европейских столицах с надеждой восприняли изменение тональности и верят в скорое заключение сделки… (Однако - ред.) по словам нескольких европейских источников, пока Вашингтон со своими предложениями скорее стремится к капитуляции, чем к переговорам, в ходе которых обе стороны пойдут на уступки ради меньшего из зол", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что уверенность Брюсселя базируется на том, что после звонка Трамп заявил прессе, что дал согласие на проведение "переговоров, в которых дата 9 июля будет отмечена красным". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html

https://ria.ru/20250523/bessent-2018746113.html

сша

вашингтон (штат)

брюссель

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сша, вашингтон (штат), брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире